فشار حداکثری دشمن شکست خورده است/ مدیریت هوشمند استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش چشمانداز تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در مازندران با بیان اینکه امروز جنگ هویتی علیه ایران اسلامی در جریان است، افزود: امروز جنگ آمریکا، اروپا و روسیه بر سر قدرت و بستر اقتصاد جریان دارد و جنگ دنیا با ما هویتی است.
وی اظهار داشت: هویت برخاسته اسلامی و انقلاب اسلامی از جایگاه میهن و کشور اسلامی هماوردطلبی کرده و دنیای کفر پا به میدان این نبرد گذاشته است و اقتصاد عنصر اصلی جنگ هویتی به شمار میرود و فعالان اقتصادی نقطه کانونی در این نبرد بزرگ هستند.
وی ادامه داد: در این نبرد که شکست دشمن روزبه روز هویدا میشود و ما باید در این میدان روز به روز قوی و محکم شویم زیرا معلوم شد که آمریکاییها و غرب به هیچکس حتی خودشان اهمیت نمیدهند و حاضر شدند اوکراین را از بین ببرند و در حالی که اوکراین متعلق به خودشان بوده است.
وزیر کشور تاکید کرد: حس اینکه در چه نقطهای ایستادیم بسیار مهم است و در این مبارزه و نبرد باید علاوه بر مبارزه، سازندگی داشته باشیم و خدا را شکر دشمن اعتراف کرد که در مسئله فشار حداکثری شکست خورده است.
سردار وحیدی تصریح کرد: ایران اسلامی همواره هم سازندگی داشت و هم مبارزه کرد و این مسئله در دوران دفاع مقدس نیز وجود داشت بنابراین نمیتوان یکی را به نفع دیگری کنار گذاشت.
حکمرانی استانی را مبنا قرار دهیم
وی با تاکید بر اینکه مازندرانیها بر پایه فکر و ایده و برنامهریزی باید مازندران را بسازند، گفت: به جای حکمرانی وزارتخانهای باید حکمرانی استانی را مبنا قرار دهیم از این رو هدفگذاری استانی بسیار دارای اهمیت است.
وی گفت: طبق برنامه پیشنهادی بنا بر این بود در هر استان صندوق توسعه استانی تشکیل و منابع به آن سوق داده شود و پروژهها به استان داده شود تا با حمایت فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی تکمیل شود.
وحیدی مدیریت هوشمند استانها را امری مهم برشمرد و گفت: تمامی برنامهها در سامانه هوشمند معلوم است و صدور مجوزهای بی نام از دیگر برنامهها است.
وی با اظهار اینکه در برخی از استانها ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع بانکی به دلیل عدم استفاده برگشت داده میشود، گفت: این در حالی که منابع دولتی بسیار محدود است و باید میزان جذب سرمایه برای ایجاد اشتغال در استانها مشخص شود.
وزیر کشور گفت: ایجاد ۵۳ هزار فرصت شغلی در استان نیازمند ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است و امنیت سرمایه گذاری مسئله مهمی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه همگانی برای رشد طراحی کنیم.
سردار وحیدی با اشاره به اینکه هیچ وقت از ایجاد جنگ استقبال نمیکنیم، در عین حال تصریح کرد: مسئله اوکراین فرصتهای اقتصادی فراوانی در حوزه صادرات، سرمایه گذار و غیره ایجاد کرده است و مازندران باید از این فرصت اقتصادی استفاده کند.
وی تأسیس شرکتهای بزرگ صادراتی را از مهمترین نیازها برشمرد و گفت: وجود این شرکتها سبب میشود تا از ظرفیتهای موجود برای صادرات بهرهگیری کنیم.
وی داشتن فرهنگ مشترک کار اقتصادی را در کشور مهم و ضروری دانست و گفت: زیرساختهای اقتصادی استان مازندران باید توسعه یابد و وجود آن برای جهش استانی مهم است.
وزیر کشور تنوع بخشی مبادی صادراتی و وارداتی را امری مهم برشمرد و با اظهار اینکه جنگل را باید توسط مردم حفظ کرد، گفت: شخصاً با خروج دام از جنگل مخالف هستم و باید جنگل را با حضور مردم حفظ کرد و اگر تصمیم اشتباهی در گذشته گرفته شد، دولت گوش شنوایی برای اصلاح امور دارد.
نظر شما