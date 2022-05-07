طالب زاده پرچمدار هنر انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجدالدین معلمی بعد از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت ارتحال نادر طالب زاده در شیراز بیان کرد: ذکر یاد عزیزی که از میان ما رفته بسیار مهم است و باید بدانیم که نادر طالب زاده چه کرده که در میان جامعه هنری کشور اینقدر مهم است.

وی افزود: نادر طالب زاده از جمله افرادی است که در تمام کشور مورد توجه بوده و تمام مردم وی را به عنوان یکی از مهم‌ترین هنرمندان جامعه می‌شناسند.

او ادامه داد: جوانی که در شانزده سالگی به آمریکا رفته و پس از مدتی به کشور باز می‌گردد و با راه اندازی روزنامه و حضور در جبهه تلاش کرد که یکی از عوامل منتشر کننده انقلاب جهانی باشد.

معلمی متذکر شد: نادر طالب زاده در زمانی با مشکل مصادره شدن تمام اموال خاندان خود مواجه می‌شود اما با اراده‌ای قوی‌تر در راه انقلاب قدم می‌گذارد چون معتقد است انقلاب در گرو مال و منال خلاصه نمی‌شود و اهداف انقلاب بسیار ارزنده‌تر از پول است.

وی افزود: نادر طالب زاده طی ١٠ سال اخیر به عنوان یکی از ذخایر انقلاب شناخته می‌شود و توانست به عنوان یکی از پرچمداران حوزه فرهنگ و هنر فعالیت کند و تمامی پژوهشگران انقلاب از نادر با عنوان علمدار یاد می‌کنند این در حالی است که وی کاری کرد که هنر انقلاب در جهان نشر یابد.