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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۵۳

بانوان کبدی کار سیستان و بلوچستان در اردوی تیم ملی حضور یافتند

بانوان کبدی کار سیستان و بلوچستان در اردوی تیم ملی حضور یافتند

زاهدان - مدیر کل ورزش و جوانان گفت: فریده ظریف‌دوست و محبوبه سنچولی بانوان کبدی کار استان در هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی اظهار داشت: این دوره از اردوهای تیم ملی جهت حضور در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو چین از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در استان ایلام در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: این ۲ دو بانوی ورزشکار موفق سیستان و بلوچستان با توانمندی بالا همواره همراه تیم ملی در رقابت‌های ملی و بین المللی شرکت کرده و برای استان و کشور افتخارآفرینی کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: بیش‌از ۳۰۰ ورزشکار به طور سازمان یافته عضو هیأت کبدی سیستان و بلوچستان هستند.

کد مطلب 5484231

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