آزادی ۲۱ زندانی جرایم غیرعمد توسط خیرین کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جشن‌های گلریزان امسال در بین شهرستان‌های استان، خیرین شهرستان سنندج با اهدای مبلغ ۱۹ میلیارد ریال و خیرین شهرستان مریوان با ۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال بیشترین میزان مشارکت را در این کار خیر داشته اند.

وی از مشارکت خیرین در این امر مبارک و پسندیده تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه در جشن گلریزان رمضان امسال که در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد، تعداد ۲۱ زندانی جرایم غیر عمد با کمک ۴۶ میلیارد ریالی خیرین آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در جشن گلریزان سال ۱۴۰۰ میزان کمک‌های مردمی جمع آوری شده توسط خیرین ۳۰ میلیارد ریال بود که در جشن گلریزان امسال خوشبختانه شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی این کمک‌ها بوده ایم.

وی افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان امسال ۳۵ مورد بازدید مقامات قضائی استان از خانواده زندانیان صورت گرفت و در این راستا هزار و ۳۲۵ بسته معیشتی به ارزش بیش از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به خانواده‌های زندانیان نیازمند اهدا شد.

رئیس دستگاه قضائی استان در پایان به نهادهای ارفاقی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان در قالب طرح پایش اشاره کرد و افزود: در این ایام به تعداد ۳۷۹ نفر از زندانیان سراسر استان مرخصی منجر به آزادی، اشتغال به کار، اعطای مرخصی پابند الکترونیک، تعلیق مجازات، عفو موردی و … اعطا شد.