به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دوانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مشکلات شبکههای فاضلاب رشد حشرات موذی است که در راستای مقابله با آن اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در این راستا سمپاشی منهولهای فاضلاب برای حذف این حشرات موذی یکی از طرحها است که تأثیر بهسزایی در ارتقا بهداشت عمومی جامعه دارد.
معاون بهره برداری توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: در اجرا این عملیات تمام جوانب و نکات ایمنی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی از سمپاشی منهولهای فاضلاب بر ضد حشرات موذی در شهرهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن فصل گرما و به منظور جلوگیری از تکثیر سوسک و حشرات موذی عملیات سمپاشی منهولهای فاضلاب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم اجرا شد.
دوانی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۹۵۰ منهول فاضلاب سمپاشی شده است گفت: همچنین در همین راستا در یک سال گذشته شستشوی ۱۳۹ کیلومتر شبکه فاضلاب و لایروبی ۸۹۴ منهول فاضلاب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم انجام شده است.
نظر شما