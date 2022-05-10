اقدامات بسیج سازندگی مایه عزت و افتخار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در دیدار سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور برنامه‌های این سازمان را باعث افتخار و عزت نظام دانست و اظهار کرد: در فعالیت‌ها اگر نگاه به قله باشد توان، امید، گستره و صحت کارمان بالا می‌رود و از سهل انگاری و سهل اندیشی مصون می‌مانیم و از ناملایمات مأیوس نمی‌شویم.

وی با بیان اینکه نگاه به قله انسان را امیدوار می‌کند، گفت: نگاه به قله باعث رسیدن به اوج اهداف تعریف شده می‌شود و همت انسان را بلند می‌کند و چشم و گوش را به روی حواشی و کارشکنی‌ها می‌بندد و انسان از کنار بسیاری از ناملایمات با کرامت عبور می‌کند.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه در اوج قله انقلاب امام زمان (عج) ایستاده‌اند، گفت: بسیج سازندگی باید به گونه‌ای رفتار کند که کارهایش تأیید کننده اهداف و آرمان‌های بلندش و رفتار و اعمالش شاهد بر درستی موضع گیری ها و آرمان‌هایش باشد.

وی با بیان اینکه رفتار بسیج سازندگی باید برگرفته از سبک زندگی قرآنی باشد، گفت: بسیج سازندگی یک فعالیت عام المنفعه است و همانطور که رحمانیت خدا همه چیز را در بر گرفته است باید خدمت رسانی بسیج سازندگی هم همه مردم را در بر بگیرد.

آیت الله سعیدی با تأکید بر اینکه هرچه بسیج از پول و سمت فاصله بگیرد بهتر است، گفت: باید از کنار حرف و حدیث‌هایی که برخی از افراد می‌زنند با کرامت عبور کرد و بدانید که اعمال ما در ذیل خدمت به حضرت ولی عصر (عج) است.