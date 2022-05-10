قرنطینه شانگهای تسلا را زمین گیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر ادعای منابع مطلع، تولید در کارخانه شانگهای تسلا از روز دوشنبه به دلیل مشکلات مربوط به ایمن سازی و تأمین قطعات خودروهای برقی خود متوقف شده است.

از شش هفته قبل، قرنطینه شهر شانگهای به علت شیوع مجدد ویروس کرونا آغاز شده و همین مساله فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها را در این شهر مختل کرده است. قرنطینه شانگهای جابجایی افراد و بسیار از اقلام و کالاها را دچار مشکل کرده است.

تسلا از اواخر هفته گذشته برنامه‌ریزی کرده بود تا تولید اتومبیل‌های برقی را در کارخانه خود در شانگهای تا هفته آینده به سطوح قبل از قرنطینه برساند.

افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند هنوز معلوم نیست چه زمانی می‌توان مشکلات فعلی عرضه را حل کرد و چه زمانی تسلا می‌تواند تولید خود را به شکل سابق از سر بگیرد. تسلا هنوز به طور رسمی در این زمینه اظهار نظر نکرده است.