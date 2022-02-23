کارمند سیاهپوست به اتهام نژاد پرستی از تسلا شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مارک کیج در شکایت ثبت شده در دادگاه عالی آلامدا کانتی، ادعا می‌کند او موارد نقض ایمنی را گزارش کرده که ریسک انفجارهای بزرگ در کارخانه باتری سازی تسلا در ایالت نوادا را در پی داشته است. همچنین این کارمند سیاهپوست درباره عدم افشای جراحت‌های جدی کارگران در محل کارخانه به مقامات خود گزارش داده بود.

در متن شکایت نامه آمده است: تعهد تسلا به اهداف تولید غیرواقع بینانه و تلاش‌های بی تدبیرانه شرکت برای افزایش تولید باعث نقض تعهدات آن به ایمنی کارمندان می‌شود.

کیج همچنین ادعا می‌کند کارمندان تسلا به دلیل نژاد وی به او توهین کرده و آزار داده اند. این درحالی است که مدیران شرکت نیز از این امر مطلع بوده اند. او در بخشی از شکایت نامه خود نوشته است: تقریباً در تمام اتاق‌های استراحت واحد تسلا در فرمونت، نوشته‌هایی حاوی سمبل‌های نژاد پرستی وجود داشت.

یک سازمان ایالتی در کالیفرنیا در اوایل ماه جاری براساس اتهامات برخی از کارمندان سیاهپوست که ادعا می‌کردند هدف توهین‌های نژاد پرستانه قرار گرفتند و مجبور به انجام فعالیت‌های فیزیکی سخت در کارخانه تسلا شده اند، از این خودروساز شکایت کرد.

در این شکایت ادعا شده بود تسلا در خصوص رفتارهای تبعیض نژادی مدارا می‌کند.

این درحالی است که در اوایل ماه جاری، یک سازمان دولتی ایالت کالیفرنیا به دلیل اتهامات برخی از کارمندان سیاهپوست که هدف توهین‌های نژاد پرستانه قرار گرفته بودند، نیز از تسلا شکایت کرد.