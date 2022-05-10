به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت فرهاد مجیدی در حال سپری کردن فصلی رویایی است. آنها نه تنها صدرنشین لیگ برتر در هفته بیست و ششم با داشتن بیشترین شانس قهرمانی در این فصل هستند، بلکه در آستانه ثبت چندین رکورد منحصر به فرد در تاریخ ادوار لیگ برتر به نام خود می‌باشند.

آبی پوشان که تنها تیم بدون شکست لیگ با کمترین گل خورده هستند، با پیروزی برابر شهرخودرو به امتیاز ۶۰ رسیدند که این بالاترین امتیازی است که آنها در لیگ‌های ۱۶ تیمی به دست آورده‌اند تا این بهترین عملکرد آنها در همه ادوار لیگ برتر باشد.

پیش از این بهترین عملکرد آبی پوشان به فصل ۸۵-۸۴ باز می‌گشت که با هدایت امیر قلعه نویی و کسب ۵۹ امتیاز به مقام قهرمانی رسیده بودند؛ که با رسیدن این تیم به امتیاز ۶۰، نه تنها استقلال پس از ۱۵ سال رکورد خودش را بهبود بخشید، بلکه فرهاد مجیدی هم توانست عملکرد بهتری نسبت به امیر قلعه نویی به جای گذاشته و نام خودش را به عنوان امتیاز بگیر ترین مربی در یک فصل ثبت کند.

تیم فوتبال استقلال در فصل ۸۵-۸۴ با ۱۶ پیروزی، ۱۱ مساوی و ۳ شکست موفق به کسب ۵۹ امتیاز شده بود تا در رقابتی فشرده با پاس تهران و یک امتیاز بالاتر از این تیم قهرمان پنجمین دوره از مسابقات لیگ برتر شود.

دومین عملکرد برتر استقلال در فصل‌های ۱۶ تیمی نیز که هم اکنون به رده سوم تنزل پیدا کرده، به فصل ۸۴-۸۳ با هدایت قلعه نویی باز می‌گردد که در آن فصل ۵۸ امتیاز به دست آورده بودند.

استقلالی‌ها این ظرفیت کسب ۱۲ امتیاز دیگر تا پایان فصل را دارند که این ظرفیت به آنها این فرصت را می‌دهد تا از رکورد ۶۷ امتیازی خودشان در فصل ۹۲-۹۱ که در لیگ ۱۸ تیمی به دست آمد و با آن قهرمان شدند را هم بشکنند.

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