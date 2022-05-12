استقلال به پیروزی مقابل فولاد نیاز دارد/نکونام تیم خوبی ساخته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال صدرنشین رقابتهای لیگ برتر در هفته بیست و هفتم میهمان فولاد خوزستان است که این دیدار مصاف تیم‌های اول و چهارم جدول است. از جمله جذابیت‌های این بازی می‌توان به تقابل جواد نکونام و فرهاد مجیدی اشاره کرد که می‌تواند حساسیت‌های این بازی را افزایش دهد.

ایوب اصغرخانی پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: امیدوارم کادر فنی و بازیکنان استقلال قبل از این دیدار تمام آمار و ارقام، جدول، صدرنشینی، پیروزی بر پدیده، اختلاف ۶ امتیازی و سایر موارد را فراموش کرده و به فولاد به چشم حریفی کاملاً قابل احترام که فوتبال خوبی بازی می‌کند نگاه کند. انصافاً نکونام نسبت به بضاعتی که دارد تیم خوبی در اهواز ساخته و می‌تواند در این بازی عرصه برای آبی پوشان تنگ کند.

پیشکسوت آبی پوشان اضافه کرد: فولاد در هر ۳ خط دفاع، میانی نظم دارد و خطوط سه‌گانه آنها هارمونی و هماهنگی خوبی هم دارند. کولیبالی، پاتوسی و شیمبا بازیکنان کلیدی فولاد در خطوط دفاع، میانی و حمله هستند و به جز آن هم چند بازیکن خوب مثل آقاسی، شیری و رضاوند را می‌توان از مهره‌های کلیدی این تیم دانست. عملکرد فولاد در لیگ قهرمانان آسیا نشان از قدرت و توان این تیم خوب است که اگر مجیدی و همکارانش باهوش نباشند ممکن است در اهواز غافلگیر شوند.

مربی سابق تیم‌های پایه استقلال تاکید کرد: آبی پوشان باید در اهواز ساده و با حداقل ریسک بازی کنند. فولاد از معدود تیم‌هایی است که هم در حمله برنامه دارد و هم در ضد حمله. آنها دفاع کردن را خیلی خوب بلد هستند و به راحتی تسلیم هیچ تیمی نمی‌شوند.

اصغرخانی در خصوص یکسری انتقادات از نحوه بازی آبی پوشان در هفته‌های اخیر گفت: واقعاً از این انتقادات تعجب می‌کنم. تیمی بدون شکست و با کمترین گل خورده در آستانه قهرمانی قرار دارد نباید تا این میزان مورد انتقاد قرار گیرد. من نمی‌گویم استقلال هیچ مشکلی ندارد، اما با هر ایرادی هم که داشته باشد بهترین تیم لیگ است و این بهترین بودن را جایگاه آنها در جدول نشان می‌دهد.

وی افزود: امیدوارم این ۴ بازی هم به سلامت بگذرد و استقلال بتواند به آنچه که شایسته‌اش است برسد. شاگردان مجیدی در این فصل واقعاً استحقاق قهرمانی دارند و به شخصه امیدوارم به آنچه استحقاقش را دارند برسند.