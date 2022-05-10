انجام ۱۴۳۰ عمل کاشت حلزون شنوایی در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین صفوی گفت: کمتر از ۲۰ درصد از بودجههای مصوب برای خرید پروتز به هیأت امنا تخصیص یافته و سازمانهای بیمهگر نیز برای پوشش بیمه تجهیزات و خدمات مربوط به این اعمال اقدامی نکردهاند.
وی افزود: در تاریخ ۲۹ ساله کاشت حلزون شنوایی در کشور، تعداد پروتزهای حلزون شنوایی تحویلی از سوی هیأت امنای صرفه جویی ارزی به مراکز کاشت حلزون سراسر کشور در سال گذشته، یک رکورد محسوب میشود.
صفوی ادامه داد: دست یابی به رکورد فوق در شرایطی محقق شده که در سال ۱۴۰۰، کشور با سه خیزش بزرگ همه گیری ویروس کووید ۱۹ مواجه شده بود و به دلیل آماده باش اکثر تختهای بیمارستانی برای بستری بیماران مبتلا به این بیماری، عملاً بخشهای کاشت حلزون کشور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند. با این وجود هیأت امنای صرفه جویی ارزی جهت پاسخ گویی به نیازهای درمانی بیماران ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی، با تلاشی مضاعف نسبت به تأمین پروتزهای مورد نیاز برای انجام این اعمال اقدام نمود.
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی همچنین در خصوص نحوه تأمین این تعداد پروتز گفت: با توجه به محدودیت سنی جراحیهای کاشت حلزون شنوایی، تمرکز و تلاش هیأت امنای صرفه جویی ارزی بر تأمین به موقع پروتز حلزون شنوایی است، اما آنچه در این مسیر باعث کندی حرکت میشود، عدم تخصیص اعتبارات مصوب کاشت حلزون شنوایی در قانون بودجه سالانه کشور به هیأت امنای صرفه جویی ارزی است.
صفوی بیان داشت: در طی ۷ سال گذشته ۷۹۵۰ پروتز حلزون شنوایی از سوی هیأت امنای صرفه جویی ارزی به مراکز کاشت حلزون سراسر کشور تحویل شده، ولی کمتر از بیست درصد از بودجههای مصوب برای خرید پروتز به هیأت امنا تخصیص یافته و سازمانهای بیمهگر نیز برای پوشش بیمه تجهیزات و خدمات مربوطه به این اعمال اقدامی نکردهاند و عملاً هیأت امنا یک تنه سعی در انجام این خدمات با بهترین کیفیت دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی سازمانهای بیمه گر و سایر ارگانهای ذیربط و همچنین تخصیص به موقع بودجههای مربوطه امکان تأمین تعداد مکفی پروتز برای بیماران در نوبت انتظار این اعمال فراهم شود.
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