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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۰

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

کرونا یک البرزی دیگر را به کام مرگ کشید

کرونا یک البرزی دیگر را به کام مرگ کشید

البرز - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: یک بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان جان خود را از دست داد.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۰ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۲ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۸۳۳ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۷ هزار و ۵۱۶ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۰ هزار و ۶۰۰ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5486368

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