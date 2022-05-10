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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

عباس زاده‌مشکینی:

رئیس‌جمهور به مجلس دعوت شود

رئیس‌جمهور به مجلس دعوت شود

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد می‌کنم رئیس جمهور به مجلس دعوت شود و به نمایندگان و مردم پاسخ دهد که آیا مسائل کشور حل شدنی است یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: نمایندگان حتماً این روزها اقدام به تهیه اقلام کرده‌اند و از وضعیت بازار اطلاع دارند.

وی بیان کرد: بنده نمی‌دانم شرایط بازار را چگونه تشریح کنم که از یک طرف آستانه حساسیت برخی مسئولان تحریک شود و از سوی دیگر برخی دشمنان سوءاستفاده نکنند. در یک جمله باید بگویم که حال مردم خوب نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم شخص رئیس جمهور به مجلس دعوت شود و به نمایندگان و مردم پاسخ دهد که آیا مسائل کشور حل شدنی است یا خیر.

کد مطلب 5486394
زهرا علیدادی

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