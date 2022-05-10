به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: نمایندگان حتماً این روزها اقدام به تهیه اقلام کرده‌اند و از وضعیت بازار اطلاع دارند.

وی بیان کرد: بنده نمی‌دانم شرایط بازار را چگونه تشریح کنم که از یک طرف آستانه حساسیت برخی مسئولان تحریک شود و از سوی دیگر برخی دشمنان سوءاستفاده نکنند. در یک جمله باید بگویم که حال مردم خوب نیست.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم شخص رئیس جمهور به مجلس دعوت شود و به نمایندگان و مردم پاسخ دهد که آیا مسائل کشور حل شدنی است یا خیر.