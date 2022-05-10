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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

گروه طراحان نمایش «شام آخر» معرفی شدند/ آغاز پیش فروش بلیت

گروه طراحان نمایش «شام آخر» معرفی شدند/ آغاز پیش فروش بلیت

همزمان با آغاز پیش‌فروش بلیت نمایش «شام آخر»، آهنگساز و گروه طراحان نمایش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، پیش فروش سه روز نخست نمایش «شام آخر»، اثری جدید از مسعود دلخواه آغاز شد. همچنین آهنگساز و گروه طراحانی که کارگردان را در این نمایش یاری می‌کنند نیز معرفی شدند که عبارتند از آهنگساز: آرمان پارسیان، طراح صحنه و لباس: فطیما زعفرانی، طراح نور: محمدمهدی سامی‌منش، طراح گریم: امیرعباس حاتمی.

مسعود دلخواه کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر است که طی سال‌های گذشته نمایش‌هایی چون «مفیستو» در سالن بزرگ تالار مولوی، «شاه‌لیر» در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و چندین نمایش دیگر را به صحنه برده است. وی در این نمایش در کنار گروهی از بازیگران و خوانندگان نسل جوان از حضور چند بازیگر باتجربه چون کاظم بلوچی، رحیم نوروزی و شهین نجف‌زاده نیز بهره می‌برد.

این نمایش که از ۲۶ اردیبهشت‌ ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود بر اساس بخش‌هایی از رمان «مرشد و مارگاریتا» نوشته میخاییل بولگاکف و همینطور چندین منبع دیگر نوشته شده است. نمایش «شام آخر» همان گونه که از نامش بر می‌آید، درباره لحظات آخر زندگی حضرت عیسی مسیح (ع) به روایت مریم مقدس و حواریون او و همچنین محاکمه آن حضرت توسط پیلاطوس، حاکم یهودی است.

این اثر نمایشی با رویکردی مدرن و با شیوه اجرایی نیمه موزیکال توسط بیش از سی بازیگر، خواننده و نوازنده اجرا می‌شود.

پیش از این حضور عرفان شیرنگی به عنوان مدیر تولید، امیر پارسائیان مهر مدیر امور رسانه و روابط عمومی، علی عفیفی عکاس، میثم زرقانی، استودیو آرت کات طراح تیزر، حسام صلاحی نژاد و نازنین یار مسئول فضای مجازی در این نمایش قطعی شده بود.

کد مطلب 5486557
آروین موذن زاده

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