آغاز میزبانی ایرانشهر از «شام آخر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، سالن ناظرزاده‌کرمانی تماشاخانه ایرانشهر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه بیست‌وششم‌ اردیبهشت، میزبان نمایش «شام آخر»، اثری جدید از مسعود دلخواه می‌شود. همچنین در آستانه آغاز نمایش، از پوستر نهایی این نمایش با طراحی محسن عامل رونمایی شد.

عامل در معرفی پوستر طراحی شده گفت: این پوستر الهام گرفته از نقاشی «فرود از صلیب» (The Descent from the Cross) (نقاشی شده بین ۱۴۳۵ و ۱۴۳۸ میلادی) موجود در موزه «دل پرادو» (Museo del Prado) است که توسط روخیر فان در ویدن (Rogier van der Weyden) نقاش فندلاندی اهل هلند و یکی از برجسته‌ترین نقاشان سده ۱۵ میلادی در اروپای شمالی کشیده شده است.

نمایش «شام آخر» از حضور گروهی از بازیگران، نوازندگان و خوانندگان باتجربه و نسل جدید همچون کاظم بلوچی، رحیم ‌نوروزی، شهین نجف‌زاده، رادنوش ‌مقدم، محمدمهدی ‌سامی‌منش، امیرحسین ‌رضوان‌صفت، مهناز رودساز، مریم رزازی، میثم ‌نیکخواه، میلاد ‌قنبری، امیرحسین قنبری، وحید ‌رضاخانلو، شیما ‌اسدی، فاطمه محمدیان، پیمان ‌مقدم، مجید سیفی، محسن ‌ستوده، میترا ‌اکبری، حسام ‌صلاحی‌نژاد، سعید ‌فاضلی، فرهاد ‌حاجیلو، مجید قنبری، مهراد پارسا، دانیال اسماعیلیان، مژده ‌عباسی، نگین گودرزی، پردیس پیراهش، مجید جور، مهدی ‌اذعانی، شایان ‌حاجی‌اسماعیلی، پویا رجبی، عرفان ارغوانی، حسین ‌مهوری بهره می‌برد.

فروش روزهای نخست نمایش «شام آخر» با تخفیف‌های ویژه آغاز شده است.