خرید خودرو به صورت قسطی و بدون ضامن و در ‌‎رهن رفتن سند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر قیمت روز خودرو را دنبال کنید، می‌بینید که خرید خودرو، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. این روند به‌ویژه در سه سال گذشته، سرعت بیشتری گرفته‌است. در این شرایط، خرید قسطی خودرو می‌تواند یک فرصت عالی قلمداد شود. پلتفرم همراه مکانیک، به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه آنلاین خودرو در کشور از مدتی پیش، تصمیم به راه‌اندازی طرح فروش اقساطی خودرو کرده است. در این مقاله شرایط این طرح را بررسی می‌کنیم.

معرفی پلتفرم همراه مکانیک

وب‌سایت همراه مکانیک، یک پلتفرم خریدوفروش خودرو است که در آن فروشندگان اقدام به ثبت آگهی فروش خودروی hamrah-mechanic.com/car-sell خود می‌کنند. مهم‌ترین مزیت این وب‌سایت این است که خودرو پیش از آگهی شدن توسط کارشناسان فنی، مورد ارزیابی قرارگرفته و وضعیت کامل آن در پروفایلش، پیش روی خریدار گذاشته می‌شود. به این ترتیب خریدار مطمئن است که خودرو به شکلی منطقی و به دور از تصمیمات سلیقه‌ای دلالان قیمت‌گذاری شده است.

از دیگر مزایای خرید و فروش در همراه مکانیک موارد زیر هستند:

مشاوره حقوقی به طرفین معامله و همراهی آنان تا پای معامله

ارائه خدمات پس از فروش با آپشن های متعدد

کاهش زمان و هزینه خریدوفروش ماشین

ارائه ضمانت هفت‌روزه صحت کارشناسی فنی به خریدار و بازگشت صددرصدی خسارت در صورت اثبات خلاف آن

امکان تعیین نماینده اختصاصی برای خرید

امکان خرید سفارشی خودروهای خارج از پلتفرم

https://www.hamrah-mechanic.com/car-buy

علاوه بر این، همراه مکانیک یکی از معتبرترین منابع اطلاع‌رسانی در خصوص قیمت روز خودرو است. بخشی اختصاصی در وب‌سایت همراه مکانیک به این امر اختصاص داده شده است که کاربران می‌توانند با تعیین نوع خودرو، مدل، رنگ، آپشن ها و غیره با بهترین دقت ممکن از بازه قیمت روز خودرو https://www.hamrah-mechanic.com/carprice/ موردنظرشان، مطلع شوند.

طرح فروش اقساطی خودرو همراه مکانیک

در کنار خرید و فروش خودرو به‌صورت عادی، همراه مکانیک در طرحی اختصاصی، امکان خرید خودرو قسطی را نیز فراهم کرده است. این طرح، نه‌فقط خودروهای نو بلکه خودروهای دست‌دوم را نیز با شرایط زیر شامل می‌شود:

خودروهای ایرانی با مدل ۱۳۸۸ به بالا

خودروهای خارجی با مدل ۲۰۰۹ به بالا

در حال حاضر، این طرح، مختص خودروهای پلاک استان‌های تهران و البرز است. البته، ساکنین دیگر مناطق کشور نیز می‌توانند با حضور به مدت سه روز کاری در شهر تهران، خودروی موردنظر خود را خریداری کنند. ماشین خریداری‌شده، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از نهایی شدن خرید به خریدار تحویل داده می‌شود.

شرایط خرید اقساطی ماشین از همراه مکانیک

در طرح فروش اقساطی خودرو تا سقف ۶۰ میلیون تومان به خریدار، وام خرید خودرو کارکرده یا نو تعلق می‌گیرد. خریدار نیز موظف است طی ۱۲ تا ۲۴ ماه و در اقساط سه‌ماهه این مبلغ را به‌اضافه سود تعیین‌شده، بازگرداند. سود تسهیلات در این طرح، تنها برابر با مصوبات بانک مرکزی است. این امر، یکی از محاسن خرید قسطی خودرو (فروش قسطی خودرو) از همراه مکانیک محسوب می‌شود.

طرح ماشین دست دوم قسطی و صفر

نکته مهم این است که خریدار به‌منظور خرید قسطی ماشین در این طرح، نیازی به معرفی ضامن ندارد. او می‌تواند با مدارک زیر، درخواست خود را ثبت کرده و پس از بررسی کارشناسان و مشورت با آن‌ها، اقدام به نهایی کردن خرید خود کند.

دسته‌چک صیادی قدیم یا جدید به نام خریدار

تصویر کارت ملی و صفحه اول و دوم شناسنامه

تصویر سند یا قولنامه محل سکونت

اطلاعات شغلی مانند فیش حقوقی

اطلاعات حساب حقوق یا جاری

مالکیت تلفن همراه مطابق با کد ملی

تصویر چک صیادی جدید یا قدیم به نام متقاضی تسهیلات

تصویر گردش حساب ۶ ماه اخیر

لازم به ذکر است که طرح فروش اقساطی خودرو همراه مکانیک با همکاری برترین شرکت‌های فروش خودرو لیزینگی در کشور، طراحی و اجرا شده است.

دیگر مزایای خرید ماشین اقساطی از همراه مکانیک

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت طرح فروش اقساطی خودرو همراه مکانیک این است که خودروی خریداری‌شده، در رهن این شرکت نخواهد بود. درواقع، خودرو، تمام و کمال به نام خریدار خواهد شد. تنها نکته این است درصورتی‌که مبلغ وام از ۳۰ میلیون تومان بیشتر شود، سند و برگ سبز خودرو، نزد همراه مکانیک، خواهد ماند. در پایان بازپرداخت تسهیلات، این مدارک به خریدار، تحویل داده خواهند شد. این امر به این معنی است که خریدار برای فروش خودروی خود باید تمامی مبلغ تسهیلات را تسویه کند.

دیگر مزیت مهم خرید خودرو اقساطی از همراه مکانیک این است که قیمت روز خودروهای قسطی و نقد در این پلتفرم، یکسان هستند. این امر کمک می‌کند خریدار با رغبت بیشتری اقدام به خرید کرده و هزینه منصفانه‌ای بپردازد.

درنهایت، مسئولیت‌پذیری همراه مکانیک در خصوص مسائل حقوقی و این واقعیت که قرارداد با سربرگ این شرکت نوشته می‌شود، نقطه اتکای مطمئنی برای افراد کم‌تجربه در خرید خودرو خواهد بود.

سخن آخر

خرید خودرو اقساطی در شرایط آشفته بازار امروز که قیمت روز خودروها به‌صورت ساعتی افزایش می‌یابند، یک فرصت طلایی است. شرکت همراه مکانیک با همکاری برترین شرکت‌های فروش خودروی لیزینگی در کشور، اقدام به راه‌اندازی طرح فروش اقساطی خودرو کرده است. در این طرح تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام خرید خودرو کارکرده و صفر با بهره اندک و بدون نیاز به ضامن به خریدار تعلق می‌گیرد.

آدرس سایت: hamrah-mechanic.com

ایمیل: info@hamrah-mechanic.com

تلفن‌های تماس: ۰۲۱۶۷۶۳۲۹۹۹

آدرس شعبه دوم: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، بعد از میدان حسن حسینی، ایستگاه نوآوری شریف، پلاک ۵۸

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.