رسیدن محموله نفتی ایران به ونزوئلا و نیکاراگوئه تا ده روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته جواد اوجی، وزیر نفت به همراهی هیأتی به منظور بهبود دیپلماسی انرژی سفر چند روزه‌ای به آمریکای لاتین داشت. وی این سفر را از کشور ونزوئلا شروع کرد و پس از کشور کوبا راهی نیکاراگوئه شد.

حسین حسین‌زاده، دبیر کمیسیون انرژی مجلس که در این سفر وزیر نفت را همراهی می‌کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روابط ایران و کشورهای حوزه آمریکای لاتین گفت: با همکاری مجلس و دولت یک هدفگذاری برای گسترش دیپلماسی انرژی با کشورهای حوزه آمریکای لاتین انجام شده است.

وی افزود: این سفر حول سه محور فروش نفت، توسعه پالایشگاهی و توسعه میادین نفت و گاز قرار دادهای خوبی منعقد شد که قطعاً منشأ خیر و برکت برای هر دو کشور است.

حسین زاده با اشاره به ظرفیت بالای ونزوئلا در صنعت نفت گفت: ما از این ظرفیت قصد داریم استفاده کنیم و با توجه به توانمندی که کشور در حوزه ساخت پالایشگاه دارد بتوانیم در غالب قراردادهای برد برد استفاده کنیم.

دبیر کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: البته قبلاً هم بحث فروش نفت و میعانات گازی مطرح بود ولی به صورت محدود. اکنون در حوزه ساخت پالایشگاه، اورهال پالایشگاه و ایجاد پالایشگاه جدید به صورت مشارکتی و توسعه میادین قراردادهایی بسته شد.

حسین زاده با بیان اینکه یکی از تاریخی‌ترین و مهمترین قراردادهای نفتی کشور میان ایران و ونزوئلا بسته شد، گفت: از نتایج این سفر می‌توان گفت که همین هفته محموله نفتی‌مان به ونزوئلا می‌رسد، تا پایان هفته یا ده روز آینده محموله نفتی ما به نیکاراگوئه هم می‌رسد.

‌وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه استفاده کنیم، افزود: همچنین در حوزه کشاورزی تفاهم‌های خوبی انجام شد و ثمره این همکاری‌ها قطعاً در آینده خودش رو نشان می‌دهد.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور ایران ۶ میلیون هکتار زمین دارد ولی ۱.۵ میلیون هکتار برداشت محصول می‌شود، در صورتی که این کشورها ۱۵ میلیون هکتار دارد ولی ۱ میلیون تن برداشت می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای زمین، خاک و بارش زمین‌های حوزه آمریکای لاتین گفت: در حوزه شکر، دام سبک و سنگین و سایر حوزه‌های کشاورزی ظرفیت خوبی وجود دارد و قراردادهایی نیز منعقد شد.

وی در پایان گفت: یک پالایشگاه مشارکتی بین ایران، ونزوئلا و نیکاراگوئه بود که بازدید کردیم و اعلام آمادگی کردیم که برای ساخت و تأسیس آن پالایشگاه کمک کنیم که با توجه به تحریم‌ها بسیار سودمند است.