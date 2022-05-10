صاحبان کسب و کار به سمت الگوهای نوین گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خانه زر ظهر سه شنبه در نخستین همایش الگوهای نوین کسب و کار در خراسان جنوبی، اظهار کرد: تمام فعالان اقتصادی نباید چشم انتظار مشتری برای خرید خدمات شأن باشند، بلکه خود برای فروش آن باید اقداماتی انجام دهند.



وی بیان کرد: در شرایطی که رقابت بسیاری برای ارائه خدمات و تولیدات وجود دارد، ضروری است برنامه‌ریزی مناسبی برای اجرا پیش بینی شود در غیر این صورت از عرضه رقابت خارج می‌شویم.

خامه زر اظهار کرد: در سال‌های گذشته بیرجند در نقطه تلاقی تجارت شرق و غرب قرار داشت اما امروز از عقب ماندگی در این باره رنج می‌برد و مزیت‌های کمتری در این خصوص دارد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: برای رسیدن به حوزه رقابت باید تلاش کرده و به سمت الگوهای نوین کسب و کار باید گام برداریم.

خامه زر با بیان اینکه با توجه به معادن غنی موجود در استان باید تلاش کنیم تا راندمان این بخش را افزایش دهیم، گفت: در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با توجه به برگزاری کمیسیون‌های مختلف، پذیرای ایده‌های مختلف هستیم.

اشتغال اساسی‌ترین مسائل جامعه

دبیر علمی نخستین همایش الگوهای نوین کسب و کار خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: موضوع اشتغال و دست‌یابی به شغل از اساسی‌ترین مسائل جامعه بوده و رفع آن همواره از دغدغه‌های دلسوزان جامعه است.

مهدیه ضیائیان با بیان اینکه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به کار و اشتغالزایی نیاز دارد، افزود: این در حالی است که الگوهای مدیریتی دچار تغییر و تحولاتی شده است و امیدواریم برگزاری این رویداد الگوهای نوین کسب و کار به رونق کسب و کار در خراسان جنوبی کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین امیدواریم انجام این مهم گامی مؤثر در کسب و کار و کمک به رونق تولید داخلی در خراسان جنوبی باشد.

استاد آمار دانشگاه بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: علی رغم اینکه که اطلاع از دانش آمار در کسب و کار بسیار اهمیت دارد از دانش روز آمار جهان عقب هستیم.

اهمیت تحلیل داده‌ها در کسب و کار

محمد خراشادی زاده با بیان اینکه در کسب و کارها، داده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند، افزود: تحلیل داده‌ها هم در همه حوزه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و هر کسب و کار به تناسب خود می‌توان از تحلیل آماری استفاده کند.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از داده‌های حسابرسی در آینده شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد و کارایی سازمانی به خصوص در کنترل کیفیت اهمیت دارد که باید رصد آن برای تضمین کیفیت انجام شود.

خراشادی زاده اظهار کرد: بعد از دوران شیوع کرونا، شاهد دنیای جدیدی خواهیم بود که هوش مصنوعی در آن اهمیت بسیاری خواهد داشت.

وی بیان کرد: از صاحبان کسب و کار خواستاریم در انجام کارهای خود از مشاور آماری که اطلاعاتی در خصوص کسب و کار داشته باشد، کمک بگیرید تا در ادامه کار خود بیش از گذشته موفق باشید.

گفتنی است؛ در نخستین روز این همایش تعدادی از شرکت کنندگان مقالات خود را ارائه کردند.