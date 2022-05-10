به گزالرش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه امروز در دیدار «احمد بن حسن الحمادی» دبیرکل وزارت امور خارجه قطر در قالب کمیته رایزنیهای سیاسی ایران و قطر، اولویت همسایگی را یک راهبرد اساسی و نه یک تاکتیک مقطعی از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
باقری گفت: اگر در پرداخت بهای تعامل و همگرایی منطقهای تردید کنیم، بیتردید هزینههای اختلاف و واگرایی بر همه تحمیل خواهد شد و بهای تعامل و همگرایی منطقهای، با ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل سیاسی و تحکیم پیوندهای اقتصادی ایجاد میشود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به همپوشانی منافع ملی با منافع منطقهای و عدم تعارض میان منافع ملی و منافع جمعی کشورهای منطقه گفت: نباید اجازه دهیم بیگانگان برای مشروعسازی سیاستهای سلطهگرایانه خود در منطقه از پوشش اختلاف در منافع ملی کشورهای منطقه سوءاستفاده کنند.
باقری افزود: دخالت بیگانگان و حضور نظامی آنان در خلیج فارس، ثباتآفرین و امنیتساز نیست و کشورهای منطقه با همکاری سیاسی و همگرایی اقتصادی میتوانند ثبات و امنیت را در منطقه تأمین کنند.
وی با تأکید بر سیاست تعامل و همکاری منطقهای ایران، نه به عنوان یک ”تاکتیک مقطعی“، بلکه به عنوان یک ”سیاست راهبردی“ گفت: پایداری سیاست همسایگی در منطقه مبتنی بر همگرایی و نزدیکی کشورهای منطقه با یکدیگر و ایستادگی در برابر مداخلات بیگانگان است و این دو رکن به صورت همافزا عمل کرده و موجب تولید قدرت درونزا در کشورهای منطقه خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: رابطه موجود بین دو کشور هنوز با آنچه باید باشد فاصله معناداری دارد، لذا باید برای ارتقای روابط از همه ظرفیتها استفاده شود.
«احمد الحمادی» دبیرکل وزارت امور خارجه قطر نیز در این دیدار با اشاره سفر موفقیتآمیز رئیسجمهور کشورمان به دوحه و دیدار آتی امیر قطر از ایران و تشکیل کمیته رایزنیهای سیاسی، مناسبات دو کشور را گسترده و عمیق دانست و گفت: دولت قطر توسعه و گسترش همکاری دوجانبه و انجام رایزنیهای سیاسی منطقهای با جمهوری اسلامی ایران را ارزش افزودهای برای تحقق صلح و ثبات در منطقه میداند.
وی ضمن اشاره به پیشینۀ روابط مستحکم ایران و قطر در سطوح مختلف مردمی و دولتی که به قبل از برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور نیز بازمیگردد، افزود: ریشههای پیوندهای دوستانۀ طرفین به حدی نیرومند است که هیچ حادثهای در طول تاریخ روابط نتوانسته خللی به آن وارد نماید و این الگوی رابطه میتواند در میان کشورهای منطقه و دیگر کشورها عرضه گردد و چند سال قبل و در زمان تحریم قطر از سوی برخی کشورهای منطقه، این جمهوری اسلامی ایران بود که همکاری و کمکهای صمیمانهای با قطر داشت.
دبیرکل وزارت امور خارجه قطر بر تقویت عنصر گفتگوهای منطقهای برای زدودن مشکلات و تسهیل همکاریهای فیمابین تأکید و اعلام کرد: توافقات انجام شده در سفر رئیسجمهوری اسلامی ایران به دوحه از سوی طرف قطری با جدیت در دست پیگیری است.
در پایان این دیدار صورتجلسه نخستین نشست کمیته رایزنیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و قطر به امضای معاونان وزیران امور خارجه دو کشور رسید.
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