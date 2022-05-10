آموزش همگانی و مسئولیت اجتماعی دو رویکرد اصلی محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسم‌پور عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی اظهار کرد: افزایش مسئولیت اجتماعی در برابر مسائل محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی انجام شده و طبق قانون وظایف و تکالیفی بر عهده دستگاه‌ها، بخش خصوصی و حوزه‌های تخصصی محیط زیست گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست طبیعی و انسانی جز مسئولیت اجتماعی حوزه محیط زیست است، تصریح کرد: طبق آموزه‌های دینی و اصل ۵۰ قانون اساسی محیط زیست متعلق به نسل آینده است و تخریب، تصرف و آلودگی آن ممنوع محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: علاوه بر تکلیف قانونی، وظیفه اقشار مردم ایجاب می‌کند تا در مقابل مخاطرات زیست محیطی بی‌تفاوت نبوده و برای حفظ این امر حیاتی گام‌های اساسی برداشته شود.

قاسم‌پور افزود: اداره کل محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارت گوشه‌ای از این وظیفه را بر عهده می‌گیرد که در کنار آن سمن‌های زیست محیطی، محیط باید برای عمل به رسالت اصلی خود که در حوزه آموزش، تنویر افکار عمومی و ارتقا فرهنگ در حوزه محیط زیستی است، وارد عمل شوند.

وی اهمیت محیط زیست را یادآور شد و خاطرنشان کرد: معضلات زیست محیطی در استان ما دیرتر مشاهده می‌شود به گونه‌ای که در حال حاضر پدیده ریزگرد و گرد و غبار در استان ما نیز از اسفندماه شروع شده و هواشناسی نیز نسبت به این پدیده هشدار می‌دهد.

قاسم‌پور تخریب گونه‌های گیاهی و زیستی در اطراف شهرها را عامل اصلی ریزگرد اعلام کرد و ادامه داد: این ریزگردها از ۱۰ اسفند و از جنوب استان وارد اردبیل شد و افراد مسن و سالخوردگان را درگیر کرد که مسئله نگران‌کننده زیست محیطی محسوب می‌شود.

وی حفاظت از دریاچه نئور به عنوان یک زیستگاه طبیعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: آسیب‌ها و آلودگی‌ها، تخریب و تصرفی که در دریاچه حفاظت شده نئور ایجاد شد، سبب معضل زیست محیطی در این منطقه شده که در حال پایش و حفاظت از این منطقه بکر هستیم.

قاسم‌پور این آسیب در حوزه نئور را برای جامعه زیست محیطی، سمن‌ها و فعالان این عرصه نگران‌کننده خواند و اضافه کرد: در صورت از بین رفتن آب، خاک و هوای منطقه بحث بهداشت، سلامت و امنیت مردم نیز به مخاطره می‌افتد که باید قبل از بروز هرگونه بحران در این حوزه وارد کار شویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: محیط زیست بستری برای فعالیت بشر و تأمین‌کننده نیازهای مردم جامعه است که هرگونه آسیب به آن، آسیب به جامعه انسانی و زیستگاه‌های بومی و طبیعی را به همراه خواهد داشت.

وی به وظایف سایر دستگاه‌ها در همراهی با محیط زیست اشاره کرد و گفت: در حوزه محیط زیست شهری تکالیفی بر عهده سایر دستگاه‌ها گذاشته شده که انتظار می‌رود با عمل به این وظایف، بخشی از نیازها و عقب‌ماندگی‌های زیست محیطی در اردبیل جبران شود.

قاسم‌پور تصریح کرد: به دنبال دفع نامناسب پسماندها به ویژه در اطراف شهر، شاهد روی آوردن پسماند به ویژه نایلون به مناطق شهری هستیم که اصلاً شایسته شهر توریستی و گردشگرپذیر اردبیل نیست که از دستگاه‌های متولی درخواست می‌کنیم تا نسبت به پاکسازی اطراف شهر اقدام کنند.

وی پاکسازی گردشگاه‌ها، فضای سبز، حریم روستاها، حاشیه شهر و… را از وظایف و تکالیف شهرداران و دهیاران دانست و افزود: مدیریت پساب و فاضلاب شهری و روستایی از تکالیف شهرداران و دهیاران است که قصور در این حوزه آسیب‌های زیست محیطی جبران‌ناپذیری به منطقه وارد می‌کند.

قاسم‌پور با ابراز تأسف از عدم استقبال دستگاه‌های متولی از برنامه‌های هفته زمین پاک در اردبیل خاطرنشان کرد: گرچه ما برنامه‌های متعددی برای این هفته اعم از پاکسازی حریم جاده‌ها، شهرها و روستاها برگزار کردیم اما دستگاه‌های متولی که خود مسئول حفاظت محیط زیست هستند از این برنامه‌ها استقبال نکردند.

وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: اقشار مختلف جامعه از طریق همکاری با دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، هلال احمر، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و… می‌توانند با همکاری گسترده با محیط زیست در پاکسازی و حفاظت از این منابع پاک زمین را برای استفاده نسل آینده آماده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۰ شهید محیط زیست کشور بیان کرد: حفاظت از تنوع زیستی، شکار و صید، تخریب و تصرف و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط محیط‌بانان انجام می‌شود اما ما معتقدیم این اقدام تنها وظیفه محیط زیست نیست و همه دستگاه‌های متولی باید خود را در این زمینه مسئول بدانند.