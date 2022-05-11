از هر اهرمی برای فشار به روسیه استفاده می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای وزارت خارجه آمریکا، «ند پرایس» سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که کشورش تمام توان خود را به کار گرفته است تا روسیه را در قبال عملیات نظامی اش در اوکراین پاسخگو کند.

پرایس در این باره گفت: نکته گسترده‌تر این است که ما از هر اهرم مناسبی استفاده می‌کنیم تا بر روسیه فشار وارد کنیم تا زمانی که تهاجم وحشیانه‌اش به اوکراین متوقف شود. واقعیت این است که همراه با ده‌ها کشور در چهار قاره، تحریم‌های خود را اعمال کرده‌ایم، از مقامات بین‌المللی نیز استفاده کرده‌ایم تا نه تنها تحریم‌ها را اعمال کنیم، بلکه صادرات را نیز کنترل کنیم.

وی در مورد تحریم انرژی روسیه نیز ادامه داد که برنامه زمانبندی کلی این است که وابستگی جهان به نفت روسیه کاهش یابد.

وی همچنین تاکید کرد که برنامه آمریکا در قبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین این بوده است که با تأمین کمک‌های امنیتی و تسلیحاتی برای کی یف، تقویت ناتو و متحدانمان به ویژه آنهایی که در جناح شرقی این ائتلاف قرار دارند و همچنین فشار بی سابقه بر کرملین از طریق تحریم‌ها، از دولت اوکراین در دفاع از خودش در برابر روسیه حمایت به عمل آورد.

سخنان پرایس در قبال حمایت واشنگتن از اوکراین در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا بسته جدید کمک به کی یف به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار را تصویب کرد.

مسکو از اقدامات آمریکا و متحدانش در قبال اوکراین، به عنوان ریختن بنزین بر روی آتش درگیری‌ها یاد کرده است.