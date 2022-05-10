خشم بایدن از لو رفتن همکاری اطلاعاتی آمریکا و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از نارضایتی و خشم «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا از درز اطلاعات مربوط به همکاری امنیتی و اطلاعاتی واشنگتن و کیف خبر داد.
جن ساکی به خبرنگاران گفت: «جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده از درز اطلاعات در رسانههای خبری درباره اشتراکگذاری اطلاعات بین واشنگتن و کیف ناراضی است.»
سخنگوی بایدن گفت: «نظر بایدن این است که اعلام نقش آمریکا در همکاری آمنینی با اوکراین اغراقآمیز و همچنین به معنای دست کم گرفتن نقش اوکراینیها و رهبری آنها در تحولات کشورشان است.»
نیویورک تایمز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایالات متحده بی سر و صدا دادههای مربوط به تحرکات احتمالی سربازان روسی را به اوکراین ارسال میکند. در این گزارش آمده است که اوکراین از این دادهها برای حمله به نیروهای روسیه استفاده کرده است.
پس از این گزارش، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین اعلام کرد که ارتش روسیه از نقش ایالات متحده، بریتانیا و ناتو در جنگ اوکراین و از جمله ارسال دادهها به نیروهای مسلح اوکراین آگاه است.
روز جمعه نیز انبیسی نیوز گزارش داد که بایدن در دیدار خود با مقامات ارشد اطلاعاتی و پنتاگون از آنها خواسته است تا خبرها در مورد اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین را چندان مورد تاکید قرار ندهند.
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