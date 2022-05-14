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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۶

مدیر بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی قم خبر داد؛

کشف و ضبط ۱۱۰ تن جو در سوله ای در شهرک ثامن قم

کشف و ضبط ۱۱۰ تن جو در سوله ای در شهرک ثامن قم

قم- مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از کشف و ضبط ۱۱۰ تن جوی احتکار شده در شهرک ثامن قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی بکجانی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گزارش‌هایی در خصوص احتکار در یکی از سوله‌های شهرک ثامن قم دریافت شد که بازرسان جهاد کشاورزی استان قم با هماهنگی دستگاه قضایی به محل مذکور اعزام شدند.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: در نظارت و بازرسی‌های صورت گرفته ۱۱۰ تن جو در این سوله کشف و ضبط شد.

بکجانی افزود: تخلف احتکار در این سوله محرز بود و با همکاری صورت گرفته با نیروی انتظامی فرد متخلف با تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی استان شد.

وی همچنین ارزش ریالی ۱۱۰ تن جو احتکار شده در این سوله را ۱۰ میلیار ریال اعلام کرد و افزود: در راستای اجرای طرح جدید پرداخت یارانه‌ها و نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور با فراد متخلف که دست به احتکار اجناس و کالاها می‌زنند برخورد قاطع و جدی خواهد شد.

کد مطلب 5489853

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