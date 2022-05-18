غذای ۲۵ میلیون نفر دور ریخته می شود/ توجه به شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیام نکویی با حضور در پارک علم و فن و آوری فارس تصریح کرد: نخست باید تمهیداتی در نظر بگیریم تا حمایت کنیم از افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی و دوم اینکه ده دهکده فناوری و نوآوری بخش کشاورزی در ده استان کشور ایجاد کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه اولین دهکده فناوری و نوآوری بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی ایجاد و ۱۴۰ شرکت دانش بنیان در آن مستقر است، افزود: از لحاظ محتوایی ما چند اقدام را باید انجام دهیم که حال مردم را در حوزه غذا خوب کند.

به گفته وی؛ با توجه به آزاد سازی مردمی یارانه‌ها یک فرصت کم نظیر برای دانش بنیان کردن کشاورزی فراهم شده است؛ می‌توانیم با دانش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی را بکاهیم و قیمت تمام شده محصول را پایین بیاوریم همانطور که این کار در طرح‌های پایلوت محقق شده است.

او با اشاره دوباره به مصوبه هیأت دولت ابراز کرد: در این مصوبه یک مأموریت بزرگ به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات محول شده است که آن هم تغییر ساختار کل مجموعه کشاورزی با نگاه پارک علم و فناوری است.

این مقام مسئول با بیان اینکه رشته‌های متعددی از آی تی و انفورماتیک قابلیت ورود به بخش کشاورزی را دارد، عنوان کرد: سالانه حدود ۳۰ درصد از ۱۲۰ میلیون تن مواد غذایی تولید شده در کشور ضایع می‌شود که نگران کننده است؛ به طور متوسط غذای ۲۵ میلیون نفر دور ریخته می‌شود؛ اینجا دانش و فناوری می‌تواند خودنمایی کند.

خیام نکویی از موضوعات اصلاح نژاد دام، روش‌های نوین آبیاری، روش‌های نوین آبزیان، توسعه کاربردی فناوری تولید آنزیم و مکمل‌ها به عنوان زمینه‌های فراهم برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فن آوری نام برد.

وی گفت: امروز مردم حاضر هستند برای سلامت خود پول خرج کنند و پول برای سلامت دادن یعنی اگر شما در حوزه دانش و فناوری خود ورود پیدا کردید مشتری دارید؛ شرایط هموار است این فرصت را غنیمت بشمارید.