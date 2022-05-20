تحقق عدالت در حوزه اقتصاد زمینه ساز اقتدار ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته رشت با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اظهار کرد: برای اصلاح اقتصادی نیازمند همراهی مردم هستیم.

وی با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح اقتصادی به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده و لازم و ضروری است، گفت: دولت با شجاعت و اعتماد به همراهی و همکاری مردم آن را اجرا کرده تا روند توسعه عادلانه و همه جانبه در کشور تسریع شود.

حجت الاسلام طیبی در ادامه با اشاره به همکاری و مشارکت مردم در اجرای این طرح طی روزهای گذشته، تصریح کرد: برای اجرای بهینه طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها این همکاری ضروی است.

وی به نقشه دشمنان برای ناکام ماندن اجرای این طرح توسط دولت، اضافه کرد: تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، زمینه ساز اقتدار ملی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی می‌شود.

امام جمعه موقت رشت همچنین از تمام دست اندرکاران قوای سه گانه، به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در کنار مردم با امکانات سنجیده و افزایش نظارت هوشمند، به اجرای دقیق برنامه‌های دولت در امر اقتصاد کمک کرده و تلاش‌های دشمنان نظام را خنثی کنند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید وظایف خود را در اجرای اداره امور کشور در حوزه اقتصاد، اشتغال و فرهنگ انجام دهند، افزود: از هر فرصتی برای شکوفایی ظرفیت‌های داخلی و بهره گیری از ایده‌های دانش بنیان جوانان خلاق این مرز و بوم بهره بگیرند.

حجت الاسلام طیبی در ادامه با گرامیداشت ۳۰ اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت، به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم ترمیم روند رشد جمعیت ایران اشاره و تاکید کرد: تلاش برای افزایش نسل در بستر حمایت از خانواده‌ها میسر است و این مهم با درک متقابل مردم بویژه خانواده‌های جوان با برنامه ریزان اقتصادی کشور محقق می‌شود.