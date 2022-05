ویرایش جدید از ترجمه «تحلیل رویا»ی یونگ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویرایش جدید کتاب «تحلیل رویا: درس‌گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رویا» اثر کارل گوستاو یونگ و ترجمه رضا رضایی، آزاده شکوهی در ۸۸۸ صفحه و بهای ۵۰۰ هزار تومان توسط نشر افکار منتشر شده است. چاپ پیشین این کتاب در قالب یک مجموعه سه جلدی منتشر شده بود. برای این چاپ ترجمه ویرایش مجدد شد و در آن اصلاحات اساسی صورت گرفت.

این کتاب که ترجمه‌ی درس‌گفتارهای ترم زمستانی ۱۹۲۸ و تابستانی ۱۹۲۹ یونگ با موضوع تفسیر رویاهاست، سال ۱۹۸۴ با عنوان ۱۹۲۸-۱۹۳۰ Dream analysis: notes of the seminar given in توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد. ویرایش پیشین اثر در سه جلد به ترتیب ۴۹۸، ۳۴۰ و ۳۵۸ صفحه توسط نشر افکار منتشر شده‌ بود که ترجمه‌ی جلد نخست را رضا رضایی و مجلدات دیگر را آزاده شکوهی به انجام رساندند.

رضا رضایی، مترجم برجسته ادبیات کلاسیک و علوم انسانی، در مقدمه‌ خود بر چاپ اول جلد نخست کتاب در سال ۷۲، چنین نوشته است: «یونگ برای شناخت تار و پود شخصیت آدمی، روش تحلیل رویا و تداعی آزاد را بکار می‌بندد و در این راه به تحلیل رویاهایی خاص اکتفا نمی‌کند، بلکه به تحلیل سلسله‌ای از رویاها می‌پردازد و نتیجه‌گیری را به بعد از بررسی همه‌ آن‌ها وا می‌گذارد. در کتاب حاضر نمونه‌ عالی چنین روشی را می‌بینید.»

رضایی همچنین زندگی‌نامه‌ فکری یونگ به قلم شاگرد برجسته‌اش آنیلا یافه را با عنوان «کارل گوستاو یونگ: واژه‌ها و نگاره‌ها» با همکاری مهناز خزائیلی در نشر افکار ترجمه و منتشر کرده است.

شکوهی، مترجم دیگر کتاب، همچنین ترجمه‌ کتاب دیگری از درس‌گفتارهای یونگ با عنوان «تحلیل رویای کودکان» را به نشر افکار سپرده است. این کتاب هم شامل درس‌گفتار سمینارهای ۱۹۳۶-۱۹۴۰ یونگ است که با عنوان Children's Dreams: Notes from the Seminar Given in ۱۹۳۶-۱۹۴۰ در سال ۲۰۱۰ توسط اتنتشارات دانشگاه پرینستون به انگلیسی ترجمه و منتشر شد.