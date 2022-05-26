اداره کل ارشاد قم حلقه وصل وزارت فرهنگ با حوزه انقلابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم که در تالار شهید آوینی این اداره کل برگزار شد اظهار داشت: جابجایی‌ها در عرصه مدیریت امری طبیعی است و علت برخی تغییرات نارضایتی نیست و دلیل آن استفاده در سطح بالاتر و یا دمیدن هوای تازه در آن دستگاه است.

وی ضمن تقدیر از خدمات حسینی کاشانی مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: در این سال‌ها خدمات خوبی بعد از یک دوره التهابی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم حاکم بود صورت گرفت و ایشان توفیقات و دستاوردهای خوبی در این عرصه داشتند که از توانمندی آقای حسینی کاشانی در وزارتخانه ارشاد استفاده خواهیم کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مدیر کل جدید ارشاد قم نیز بیان داشت: آقای عموزاده را بیش از ده سال است که می‌شناسم و ایشان سوابق خوبی در حوزه فرهنگ دارند و شخصیتی برآمده از فرهنگ هستند.

مأموریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بین المللی و در سطح جهان اسلام است

هاشمی با تاکید بر این مسئله که مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، صرفاً یک مجموعه استانی نیست بلکه مأموریت آن، بین المللی، در سطح جهان اسلام، جهان تشیع و عقبه تئوریک نظام بودن است، افزود: کار ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم، اتصال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه انقلابی و کمک به ارتزاق مجموعه وزارت ارشاد از عقبه تئوریک نظام است و ما این مطالبه مهم را به جد از مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم داریم.

هاشمی با تاکید بر بندهای دوازده گانه حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، یکی از بندهای آن را به صورت ویژه تشریح کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، حوزه علمیه قم عقبه تئوریک نظام است و این عقبه در همه شئون حاکمیت ظهور و بروز دارد. یکی از مصادیق بسیار ضروری این امر که به کمک، راهبری و مداخله حوزه علمیه انقلابی نیاز دارد مسائل فرهنگی است.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: از آن جایی که دولت آیت الله رئیسی دولت انقلابی و مقید به حفظ ارزش هاست، به تبع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حفظ ارزش‌های دینی، انقلابی و بومی را خط قرمز خود می‌داند. البته همه می‌دانند که تحقق این امر سختی‌های خود را دارد اما اراده ما در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد بر تحقق این امر مهم است. در همین راستا در همین مدت اندک کارهای بسیار خوبی انجام شده است، به عنوان مثال در جشنواره فیلم فجر که در سال اول برگزاری آن وزارت فرهنگ و ارشاد طبیعتاً فقط مجری برگزاری آن بوده است و هیچکدام از تولیدات آن مربوط به دولت سیزدهم نبوده است، اتفاقات بسیار مبارکی افتاده است که جناب آقای وزیر ارشاد هم گزارش خوبی از آن در استان قم به علمای عظام تقدیم کردند.

وی ادامه داد: پایش کتاب‌ها و نیز توجه به عفاف و حجاب یکی از مباحث اولویت دار ما در وزارت ارشاد است و در این عرصه نمایشگاه کتاب تهران اتفاقات متفاوتی رغم خورد و گروه‌های مردمی وارد میدان شدند و تلاش برای سالم سازی فضای نمایشگاه صورت گرفت.

رسانه انقلابی متعهد و انقلابی باید قرائت کامل و جامعی نسبت به موضوعات داشته باشد

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به انتشار یک عکس از نحوه حجاب حاضران در نمایشگاه کتاب امسال اظهار داشت: گاهی یک عکس و یا ۱۵ ثانیه فیلم تقطیع شده، جریان رسانه‌ای را متوجه خود می‌کند اما رسانه انقلابی و متعهد می‌بایست بتواند قرآئت کامل و جامعی را داشته باشد.

هاشمی در ادامه افزود: رسانه انقلابی متعهد آن است که اولاً، قرائت کامل و جامعی نسبت به موضوعات داشته باشد و قبل از عکس العمل، صحت سنجی مقتضی را به عمل آورد، ثانیاً با پیش فرض اینکه در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروهای انقلابی در حال تصمیم گیری و اقدام اند به مسائل بنگرد و ثالثاً نواقص را در نسبت با سایر اقدامات مثبت تحلیل کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دبیرخانه شعر آئینی کشور دغدغه دارد

وی عنوان داشت: برای دبیرخانه شعر آئینی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه دارد چرا که در باب شعر هم گاهی با یک تک بیت که داری اشتباهات فاحش است ممکن است موجب مغلوب شدن در جنگ فرهنگی شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در خصوص برگزاری کنگره شهدا همانند گذشته با قوت مشارکت خواهند داشت.

هاشمی تاکید کرد: نگاه ما به قم تنها نگاه به یک استان نیست و کارهای بزرگی با توجه به ظرفیت عظیم و بینی المللی قم در این استان دنبال خواهد شد.