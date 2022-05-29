به گزارش خبرنگار مهر، علی بازدار صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه صید و صیادی و آبزی‌پروری دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که باید از این ظرفیت‌ها بهتر و بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در عرصه‌های شیلاتی گفت: بدون شک نظام آموزشی از جمله فنی و حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای دانش و تخصص نیروهای مورد نیاز بخش‌های صید و صیادی و آبزی پروری کمک شایانی کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به نقش مهارت آموزی در حوزه صنایع دریایی، افزود: با تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنایع دریایی آموزش قشر علاقه‌مند و جویای کار در بخش شیلات استان سازماندهی می‌شود.

وی تاکید کرد: با تهیه بانک اطلاعاتی از توانمندی‌های موجود، امکان مدیریت، برنامه‌ریزی و اشتغال زایی در زمینه آبزی پروری و منابع جانبی بیش از پیش فراهم خواهد شد.