تشدید نظارت ها بر ساخت و ساز در اراضی نسقی و فاقد کاربری مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن رشت با تأکید بر اینکه نظارتهای سختگیرانه ساخت و سازهای غیرمجاز آشکار میسازند، اظهار کرد: دستگاههای نظارتی در مورد ساخت و سازها در اراضی نسقی و زمینهای فاقد کاربری مسکونی به فوریت وارد عمل شود.
وی اضافه کرد: ادامه فعالیت ساختمانی در اراضی منابع طبیعی، کشاورزی، نسقی و بدون رعایت اصول مهندسی، فنی و استفاده از مصالح نامرغوب که زمینهساز فاجعهای همانند متروپل میشود باید جلوگیری شود.
امام پناهی با تاکید بر تعهد نظارتی مجموعه فرمانداری رشت در زمینه رعایت شاخصهای فنی و مهندسی، اصول شهرسازی و نوع کاربریها در ساخت و سازها، افزود: با تشکیل تیم بازرسی پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تصرفات غیرمجاز در فرمانداری رشت، نظارت بر ساخت و سازها شدت یافته و با تمام توان از ادامه تخلفات ساختمانی و تصرفات غیرمجاز اراضی جلوگیری میشود.
وی با اشاره به ثبتنام بیش از ۴۹ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن در رشت، اظهار کرد: با بررسیهای انجام شده ۹۵۰۰ نفر از این افراد واجد شرایط قانونی بوده که تقاضای ۶۹۰۰ نفر به تأیید نهایی رسیده و برای افتتاح حساب به بانکها معرفی شده اند.
فرماندار رشت به طرحهای در دست اجرای بنیاد مسکن این شهرستان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی پروژه ۶۲۴ واحدی منطقه لاکان در دو فاز ۳۱۲ واحدی در دست اجرا بوده و تاکنون حدود ۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
امام پناهی با تاکید بر نظارت دستگاههای متولی نظیر راه و شهرسازی و شهرداریها نسبت به تخلفات در ساخت و ساز و لزوم جلوگیری از بلند مرتبه سازی در کوچههای فاقد ظرفیت و با عرض کم، عنوان کرد: دستگاههای دولتی، مکلف به قرار دادن زمینهای مازاد خود در اختیار راه و شهرسازی برای استفاده در اجرای طرح اقدام ملی مسکن هستند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت زمینها و با کاربری مسکونی و با هدف تحقق اهداف طرح اقدام ملی مسکن، دستگاهها با متقاضیان طرح بلوک ساخت در سطح بخشداریها و شهرهای زیر هزار ۰۰۰ نفر، همکاری لازم را داشته باشند.
فرماندار رشت با اشاره به انتخاب پیمانکاران اجرای پروژه ۲۷۰۰ واحدی در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار واقع در اراضی مسکن مهر، اظهار کرد: به زودی قرار داد آغاز پروژه با پیمانکاران منتخب منعقد و عملیات اجرایی آن آغاز میشود
امام پناهی تاکید کرد: دستگاههای متولی با بررسی دقیق صلاحیتها و انتخاب پیمانکاران توانمند، زمینه رقابتی شدن روند اجرا و انجام به موقع و مبتنی بر معیارهای صحیح شهرسازی و مهندسی تعهدات را فراهم آورند.
فرماندار رشت با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی پروژه تصفیه خانه مسکن مهر رشت، خواستار تسریع در اتمام پروژه شد و ادامه داد: با اتمام مراحل اجرای این تصفیه خانه، فاضلاب مجموعه ۶۲۴ واحدی در حال ساخت توسط بنیاد مسکن نیز به آن متصل میشود.
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