فرزاد دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «واکنش سریع» در محورهای برون شهری استان اصفهان اظهار داشت: این طرح در استان اصفهان اجرایی شده و به دنبال آن رانندگان همچون نیروهای راهداری ایرادات جاده‌ها را در صورت مشاهده به مرکز مدیریت راه‌های استان اعلام کنند.

وی با بیان اینکه با اطلاع رسانی رانندگان ایراداتی که منجر به ایجاد حادثه می‌شود در کمترین زمان ممکن به نیروهای راهداری منطقه اعلام و برای رفع آن اقدام می‌شود، افزود: تاکنون مشکلاتی همچون وجود چاله، نیاز به لکه گیری، لزوم پاکسازی و شست و شوی تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی، جمع آوری لاشه حیوانات از محور جاده‌ها و لزوم نصب تابلوی علائمی که به هر دلیلی نیست، گزارش شده است.

تأثیر در فرونشست بر محور اصفهان – شهرضا

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است و اگر رانندگان مانند راهدار رفتار کنند در راستای ایمنی آنها تلاش بیشتری صورت می‌گیرد، افزود: از این رو ما همه رانندگان را همیار خود می‌دانیم و به همه گزارش‌های آنها توجه خواهیم داشت.

وی در خصوص تأثیر فرونشست گزارش بر جاده‌های استان اصفهان نیز گفت: در محور اصفهان – شهرضا آسیب‌هایی در جاده رصد شده است که در راستای اصلاح آن اقدامات لازم انجام شد.

دادخواه با بیان اینکه در محور کاشان - قم نیز مواردی را داشتیم که در سطح راه‌ها مشاهده شده است اما نمی‌توان هر نشستی را فرونشست تلقی کرد و با انجام فعالیت‌های کارشناسانه می‌توان علت نشست جاده‌ها در اصفهان را اعلام کرد.