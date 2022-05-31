ضرورت توجه مجلس به تولید داخلی گندم/رغبت برای کشاورزان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید صادق طباطبایی نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای زکات اردستان، اظهار داشت: فارغ از بحث مصرف زکات، اقدام برای انجام پرداخت واجباتی مثل زکات بسیار با اهمیت بوده و موارد مربوط به نحوه چگونگی مصرف زکات فرع بر این موضوع است.

وی افزود: ما به عنوان افرادی که داعیه نظام اسلامی را داریم باید انگیزه اقامه واجبات الهی را داشته باشیم و از این رو بحث توجه به زکات و برپایی جلسه شورای زکات با اهمیت است.

نماینده مردم اردستان خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس امسال، مصوب شد گندم به قیمتی برسد که برای کشاورزان به صرفه باشد چرا که قبل از این مصوبه مجلس اشکالی که وارد می‌شد این بود که انگیزه برای کشاورز کم است و یا کلاً نیست.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: اکنون در مجلس رقم بسیار بالایی در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در نظر گرفته شده است و همانطور هم که دولت اعلام کرد حذف ارز ترجیحی مربوط به گندم نخواهد بود و رقم آن را در بودجه ۱۴۰۱ دیدیم.

وی بیان کرد: در مدتی که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بودم تلاش بر این بود که قیمت گندم افزایش پیدا کند و افزایش هم یافت اما در این دولت و مجلس جدید تصمیمی گرفتیم که کسی رغبت نکند از بیرون گندم وارد کند و این قدم بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس انقلابی بود.

نماینده مردم اردستان تاکید کرد: خوشبختانه رئیس جمهور محترم، دولت را مردمی عنوان کردند و این فاصله‌ی بین مردم و دولت باید برداشته شود و مردم همه ارکان نظام را از خود بدانند نه در مقابل خود.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: بیشترین پرداختی‌های زکات شهرستان اردستان از بخش مهاباد است چرا که عمده کشاورزی و دامداری منطقه اردستان که سابقه آن هم با تمدن کشاورزی بوده از این بخش است.