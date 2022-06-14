خسارتی از زلزله ۴.۱ ریشتری «مزداوند» خراسان رضوی گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوری‌زاده که در مسیر عزیمت به مزداوند بود، اظهار کرد: این زمین‌لرزه در فاصله ۴۰ کیلومتری مزداوند رخ داده و حتی به شکل محسوس ساکنان محلی آن را احساس نکرده‌اند.

گزارشی از خسارت زلزله در فریمان گزارش نشده است

در ادامه، حمید اکبری، سرپرست فرماندار فریمان نیز اظهار کرد: در حال حاضر گزارشی از خسارت این زلزله در فریمان گزارش نشده است.

سرپرست فرماندار فریمان افزود: کانون زلزله در ۴۴ کیلومتری شهر سفید سنگ واقع شده و در حال حاضر تیم‌های ارزیاب و امداد هلال احمر به مناطق روستایی نزدیک به کانون زلزله اعزام شده‌اند.