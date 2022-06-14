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۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۲۴

سرپرست فرمانداری سرخس:

خسارتی از زلزله ۴.۱ ریشتری «مزداوند» خراسان رضوی گزارش نشده است

خسارتی از زلزله ۴.۱ ریشتری «مزداوند» خراسان رضوی گزارش نشده است

مشهد ـ سرپرست فرمانداری سرخس گفت: نزدیک‌ترین شهر و مرکز جمعیتی به کانون زلزله عصر امروز در شهرستان سرخس، مزداوند بوده که خساراتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوری‌زاده که در مسیر عزیمت به مزداوند بود، اظهار کرد: این زمین‌لرزه در فاصله ۴۰ کیلومتری مزداوند رخ داده و حتی به شکل محسوس ساکنان محلی آن را احساس نکرده‌اند.

گزارشی از خسارت زلزله در فریمان گزارش نشده است

در ادامه، حمید اکبری، سرپرست فرماندار فریمان نیز اظهار کرد: در حال حاضر گزارشی از خسارت این زلزله در فریمان گزارش نشده است.

سرپرست فرماندار فریمان افزود: کانون زلزله در ۴۴ کیلومتری شهر سفید سنگ واقع شده و در حال حاضر تیم‌های ارزیاب و امداد هلال احمر به مناطق روستایی نزدیک به کانون زلزله اعزام شده‌اند.

کد مطلب 5514537

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