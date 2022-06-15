شبکه سازی اقدام مهم تبلیغات اسلامی است/ترویج سبک جدید هیئت داری

محمد حسین طبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات برجسته سازمان تبلیغات اسلامی، ایجاد شبکه و هیئات مذهبی را از بهترین کارهای این سازمان برشمرد و گفت: واگذاری و برون سپاری کارهای فرهنگی و تبلیغی به بخش مردمی و تقویت جریان جبهه انقلاب از دیگر شاخص‌ها است واین سازمان امور مربوط را واگذار کرد که جزو بهترین اقدامات است.

وی با اشاره به اینکه داشته‌های ما در نظام جمهوری اسلامی به درستی تبیین نشده است، افزود: وقتی مقام معظم رهبری فریضه جهاد تبیین را مطرح می‌کنند این به آن معناست که نتوانستیم تاکنون جلوه واقعی داشته‌های موجود را برای مردم معرفی کنیم.

وی با اظهار اینکه هیئات مذهبی و مداحان نقش برجسته ای در پیاده سازی جهاد تبیین دارند، افزود: در دوره جدید فعالیت تبلیغات اسلامی، مجموعه‌های مردمی که در خط مقدم و نقطه اتصال مردم هستند، پررنگ دیده شده است و امروز در مناطق مختلف، فعالان فرهنگی توانمند در حال شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های آنان است.

طبرستانی به دیگر آثار و برکات مثبت فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: در استان مازندران نیز با روی کارآمدن حجت الاسلام شریف تبار به سمت مدیرکلی تبلیغات اسلامی، شاهد آن هستیم که نگاه ایشان به ساختار سازمانی متفاوت شده است.

دبیر کارگروه جهادی شورای هماهنگی شبکه‌های هیئت و تشکل‌های دینی کشور برون سپاری امور فرهنگی را از جمله دغدغه‌های مهم برشمرد و گفت: یکی از دغدغه‌های مهم در استان مازندران این است که مسائل مهم استان شناسایی و برای حل آن برنامه ریزی شود.

محور جهاد تبیین کار برای امام زمان (عج) است

دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های هماهنگی مازندران با این پرسش که هیئت و مجموعه سازمان تبلیغات برای چه کسی باید کار و فعالیت کنند؟ افزود: محور جهاد تبیین و کارهای فرهنگی و اساس کار برای امام زمان (عج) است و مردم ما تشنه و ارادت امام حاضر هستند و محور هیئت‌ها برای جهاد تبیین کار برای امام و آقایمان است.

طبرستانی با عنوان اینکه باید کارها برای امام زمان باشد نه به جای امام تصریح کرد: برای رسیدن به مدینه فاضله باید در این راستا فعالیت کنیم و در طراحی و عملیات کارهای فرهنگی باید به این مسئله توجه کنیم.

دبیر کارگروه جهادی شورای هماهنگی شبکه‌های هیئت و تشکل‌های دینی کشور، گفتمان سازی جریان ولایت را باید از خدمت به مردم، ترویج سبک زندگی، جمعیت و حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شروع کنیم.

سبک جدیدی از هیئت داری ترویج یافته است

وی گفت: یکی از اساسی‌ترین کارهایی که طی چندسال گذشته به ویژه ایام کرونا برجسته شد، نقش اجتماعی و خدمات هیئت‌ها به مردم بوده است و به نظر من شاکله اصلی هیئت و خروجی آن خدمت به مردم است و این نوع و سبک از هیئت داری در حال ترویج و رواج است و نمی‌توان هیئتی را یافت که در حوزه محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی نقش نداشته باشد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی در رفع گره مشکلات هموطن و محله نقش دارند و جریان جدیدی از نوکری و هیئت داری در زیرسایه بحران کرونا وسیل و زلزله ایجاد شد و سبک سینه زنی و عزاداری به اینجا ختم شد که هیئت‌ها بگویند من سینه زن عزای سید الشهدا هستم تا گره‌ای از یک مسلمان و هموطن بازگشایم و یا در بحران زلزله و سیل کنار مردم هستم.

طبرستانی گفت: همانگونه که بچه‌های مذهبی و هیئتی در سوریه مدافع حرم می‌شوند در بحران‌ها مدافع سلامت و مشکل گشای مردم می‌شوند و اگر چنین نباشد باید در خروجی و کارکرد هیئت تجدید نظر کرد.

دبیر کارگروه جهادی شورای هماهنگی شبکه‌های هیئت و تشکل‌های دینی کشور تصریح کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به نقش جوان به عنوان سرمایه‌های کشور تاکید شده است و امروز شاهد هستیم بخش عمده‌ای امور هیئت‌ها برعهده جوانان است.