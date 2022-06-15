نخستین گروه زائران زنجانی عازم سرزمین وحی شدند

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۰۰ نفر از زائران استان زنجان و عوامل اجرایی، ۲۵ خرداد ماه در دو پرواز عازم سرزمین وحی خواهند شد، گفت: نخستین گروه زائران استان زنجان ساعت ۳:۴۵ بامداد امروز (چهارشنبه) ۲۵ خرداد از فرودگاه زنجان عازم سرزمین وحی شدند.

وی اظهار کرد: دومین پرواز نیز از فرودگاه زنجان ساعت ۲۲:۰۵ شب (چهارشنبه) به مقصد مدینه منوره انجام می‌شوند.

مدیرفرودگاه زنجان گفت: خوشبختانه بعد از دو سال خانه خدا میزبان زائران خواهد بود.

قاسمی تاکید کرد: مشکلی برای اعزام زائران به خانه خدا در استان وجود ندارد.