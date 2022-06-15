تمایل دو تیم لیگ برتری به جذب کاپیتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال که این روزها فارغ از هیاهوی فوتبال در سنندج سرزمین پدری‌اش حضور دارد و تمرینات انفرادی را انجام می دهد، از بازیکنانی است که قراردادش با آبی پوشان به اتمام رسیده و در خصوص آینده فوتبالی او نیز گمانه زنی‌هایی صورت می‌گیرد.

با اینکه وریا غفوری مواکدا اولویت فصل بعد خود را هم استقلال اعلام داشته است، اما استقلالی‌ها هنوز نه با او و نه با هیچ از بازیکنان خود جهت تمدید قرارداد تماسی نداشته‌اند.

با اینکه هنوز وضعیت غفوری و سایر بازیکنانی که قراردادشان با استقلال به پایان رسیده مشخص نشده است، اما هستند تیم‌هایی که به لحاظ شخصیتی و تمکن مالی امکان جذب این بازیکن باتجربه را در صورت جدایی از آبی پوشان دارند؛ که از جمله آنها می توان به سپاهان و گل گهر اشاره کرد.

سپاهانی‌ها که به تازگی دانیال اسماعیلی فر را از دست داده‌اند، شاید بدشان نیاید با جذب وریا غفوری جای خالی او را پر نمایند. از آنجایی که گل گهر تکراری ترین مقصد بازیکنان جدا شده استقلال است، چه بسا از سیرجان هم بتوان به عنوان مقصد احتمالی کاپیتان آبی پوشان در صورت جدایی از این تیم نام برد.

با این حال این احتمال هم کم نیست که بعد از معرفی سرمربی جدید استقلال، غفوری با تمدید قرارداد با این تیم کماکان به عنوان کاپیتان آبی پوشان در لیگ بیست و دوم به میدان برود.