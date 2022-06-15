  1. استانها
  2. تهران
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۵

استاندار تهران خبر داد؛

اخذ تصمیمات ۱۷ گانه جهت حل مشکلات و معضلات محله شهید هرندی

اخذ تصمیمات ۱۷ گانه جهت حل مشکلات و معضلات محله شهید هرندی

تهران- استاندار تهران از اخذ تصمیمات ۱۷ گانه جهت حل مشکلات و معضلات محله شهید هرندی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه خدمات اجتماعی استان تهران با محوریت پیگیری مشکلات محله شهید هرندی که در محل مسجد فاطمیه (س) و با حضور سیدعباس جوهری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ازوجی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مسئولین و اعضای قرارگاه برگزار شد اظهار داشت: محله هرندی از مذهبی‌ترین محلات تهران است که ۳۰ مسجد و ۵۰ حسینیه در این محله وجود دارد و خواستگاه اتفاقات اساسی انقلاب است و حضور شهید والامقام هرندی در این منطقه رقم خورده است.

وی افزود: به دلایل مختلفی آسیب‌های اجتماعی در این محل اتفاق افتاده که برای برخی مشکلات چاره اندیشی شده و امروز نیز در جلسه ۴ ساعته لیستی از مسائل، مشکلات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های این محله مطرح و تقسیم کاری بین دستگاه‌ها صورت گرفت.

استاندار تهران عنوان کرد: پنج هزار واحد مسکونی در این منطقه داریم و عمده موضوعات مطرح شده از سوی مردم حضور معتادین متجاهر، کمبود ارائه خدمات شهری و غفلت بعضی از دستگاه‌های خدمات رسان بوده است، در راستای حل معضلات و مشکلات این محله، تصمیمات ۱۷ گانه با محوریت دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شد.

منصوری با اشاره به جزئیات این تصمیمات گفت: اداره کار مأموریت یافت تا منزل به منزل بیکاران منطقه را شناسایی کند، کمیته امداد نسبت به شناسایی و پوشش افراد واجد شرایط اقدام خواهد کرد، مقرر شد طرح جامع بهداشتی از سوی مجموعه علوم پزشکی استان برای منطقه در نظر گرفته شود، تسریع و تشدید ارائه خدمات از سوی شهرداری مورد تاکید قرار گرفت، بنا شد آموزش و پرورش نسبت به ارائه طرح فرهنگی و تربیتی با اولویت دانش آموزان و بهزیستی نیز از حیث تقویت خدمات اجتماعی طرح جدیدی را مطرح کند.
وی تاکید کرد: در مورد جمع آوری معتادان متجاهر نیز مقرر شد، افزایش ظرفیت بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر در این راستا ایجاد شود.

استاندار تهران سپس خاطرنشان کرد: با این تصمیمات تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌مدت مسائل و مشکلات منطقه رفع شود و یک ماه دیگر مجدد جلسه برای بررسی اثر گذاری تصمیمات برگزار خواهد شد، چرا که رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری و دغدغه رئیس جمهور است و تعهد ما استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها جهت ارتقا وضعیت این محله و محلات مشابه می‌باشد.

کد مطلب 5514821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها