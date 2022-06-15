  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

«سفر دور و دراز به وطن» به خانه‌ نمایش دا رسید

«سفر دور و دراز به وطن» به خانه‌ نمایش دا رسید

نمایش «سفر دور و دراز به وطن» به نوشته یوجین اونیل و کارگردانی حمیدرضا عیوضی از ۲۵ خرداد در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رواببط عمومی گروه، نمایش «سفر دور و دراز به وطن» به نویسندگی یوجین اونیل، ترجمه صفدر تقی‌زاده و تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمیدرضا عیوضی از بیست‌ و پنجم خرداد در خانه‌ نمایش دا روی صحنه می‌رود.

این نمایش با مشارکت خانه‌ نمایش دا تولید شده و به‌تازگی از پوستر آن رونمایی شده است. «سفر دور و دراز به وطن» به فضای جنگی دریایی می‌پردازد که ملوانان داخل کشتی، آن را روایت می‌کنند. نمایشنامه‌ای که از طریق انتشارات نریمان پس از ۶۳ سال تجدید چاپ شده است.

در این اثر زانیار قربانی، حامد ربیعی، حامد کهن ترابی، مهدی صائمی، محمدمهدی صفروند، کیانوش سلطانی‌متین، فرزاد فاطمی و محمدحسین خدمت‌پرست به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی رضایی، دستیار کارگردان: مه سیما کلاه‌چی، طراح صحنه: مه‌سیما کلاه‌چی، طراح لباس: مه‌سیما کلاه‌چی و حمید عیوضی، طراح پوستر و گرافیک: مینا فرهنگ‌نیا، روابط عمومی: ندا کاوندی.

نمایش «سفر دور و دراز به وطن» از بیست‌ و پنجم خرداد تا نوزدهم تیر از ساعت ۲۱ به مدت چهل دقیقه در خانه‌ نمایش دا به نشانیِ خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن‌بست اول، پلاک ۵ روی صحنه است.

کد مطلب 5514928
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها