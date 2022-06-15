«سفر دور و دراز به وطن» به خانه‌ نمایش دا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رواببط عمومی گروه، نمایش «سفر دور و دراز به وطن» به نویسندگی یوجین اونیل، ترجمه صفدر تقی‌زاده و تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمیدرضا عیوضی از بیست‌ و پنجم خرداد در خانه‌ نمایش دا روی صحنه می‌رود.

این نمایش با مشارکت خانه‌ نمایش دا تولید شده و به‌تازگی از پوستر آن رونمایی شده است. «سفر دور و دراز به وطن» به فضای جنگی دریایی می‌پردازد که ملوانان داخل کشتی، آن را روایت می‌کنند. نمایشنامه‌ای که از طریق انتشارات نریمان پس از ۶۳ سال تجدید چاپ شده است.

در این اثر زانیار قربانی، حامد ربیعی، حامد کهن ترابی، مهدی صائمی، محمدمهدی صفروند، کیانوش سلطانی‌متین، فرزاد فاطمی و محمدحسین خدمت‌پرست به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی رضایی، دستیار کارگردان: مه سیما کلاه‌چی، طراح صحنه: مه‌سیما کلاه‌چی، طراح لباس: مه‌سیما کلاه‌چی و حمید عیوضی، طراح پوستر و گرافیک: مینا فرهنگ‌نیا، روابط عمومی: ندا کاوندی.

نمایش «سفر دور و دراز به وطن» از بیست‌ و پنجم خرداد تا نوزدهم تیر از ساعت ۲۱ به مدت چهل دقیقه در خانه‌ نمایش دا به نشانیِ خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن‌بست اول، پلاک ۵ روی صحنه است.