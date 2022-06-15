به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور صبح چهارشنبه در جلسه پیشگیری از ساخت و سازهای روستایی که با حضور بخشداران و دهیاران روستاهای شهرستان کرج در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی افرادی که دست به تغییر کاربری اراضی روستایی می‌زنند و اطلاع رسانی زودهنگام در پیشگیری مؤثر است، چراکه در بدو امر باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به سفر رئیس جمهور بر اساس قولی که در سازمان برنامه و بودجه استان داده شده است، بودجه شهرستان کرج تا ۱۰ برابر افزایش خواهد داشت.

فرماندار کرج تصریح کرد: بخشی از نیازمندی‌های شهرستان با این بودجه در تکمیل تجهیزات برطرف و تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به بافت سنت روستایی، اقتصاد و اشتغال روستایی توجه داشته باشید و جلوگیری کنید.

قاسم‌پور با بیان اینکه تلاش برای حفظ وضعیت موجود روستاها و ایجاد بسترهای مناسب برای پیشگیری از مهاجرت معکوس ضروری است، گفت: کرج با هویت باغ‌شهری خود در کشور مشهور بوده است.

وی اظهار کرد: طرح بنر اطلاع‌رسانی از عواقب تغییر کاربری‌های غیرمجاز در ورودی روستاها اجرایی شود.‌

فرماندار کرج با بیان اینکه هر جایی در روستاها کم کاری صورت بگیرد دهیار وظیفه دارد، تصریح کرد: رفع مشکلات زیر ساختی و پیشگیری از وقوع بحران ضروری است.

وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی و بستر رودخانه، جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز، پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز مورد توجه باشد، متذکر شد: قانون باید برای دهیاران مرور شود، دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.