‌به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بهشتی پیش از ظهر چهارشنبه در اجلاس طراحان و شهرسازی اصفهان با بیان اینکه اصفهان در دوره صفوی برای حداکثر ۶۵۰ هزار نفر برنامه ریزی شده بود، اظهار داشت: این در حالی است که جمعیت امروز به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده اما برنامه ریزی درست صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه ایران سرزمین بی قرار و اروپا سرزمین ایستا است، افزود: در سال ۹۹ حدود پنج هزار و ۸۰۰ رویداد طبیعی مخرب در ایران رخ داده است و دلیل این امر وجود ایران در تقاطع کمربند بیابانی و کمربند کوهستانی جهان و از این رو همه بی قراری‌ها در ایران اتفاق می‌افتد.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه به رسمیت شناختن بی قراری و پیدا کردن راه‌های قرار در بی قراری برای بقا در این سرزمین ضروری است، ادامه داد: نباید برنامه ریزی را بر اساس میانگین‌ها انجام داد و این در حالی است که در محیط بی قرار فاصله‌ها بسیار زیاد است و برای حداقل و حداکثرها برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد تعمیرات و مرمت بناهای تاریخی زمان بر است، افزود: این در حالی است که برای این امر انتقادات زیادی به ما وارد است و این در حالی است که ما باید همه جنبه‌ها را در سرزمین بی قرار برای انجام ساخت و ساز مورد توجه قرار دهیم.

ساختارهای گذشتگان بر اساس بی قراری‌ها تولید می‌شد

بهشتی با بیان اینکه قدیمی‌ترین خشت دنیا در ایران کشف شده و این امر بیانگر قدمت ساخت و ساز در ایران است، افزود: باید توجه داشت که ساختارهای گذشتگان بر اساس بی قراری‌ها تولید می‌شد و از این رو بیش از یک هزار سال دوام آوردند و این در حالی است که در ساخت وسازهای بتونی حداکثر عمر ساختمان‌ها ۳۰ سال است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در روزگاری زاینده رود ۷۰ سال پیش ۷۰ هزار هکتار را زیرکشت می برده و امروز این میزان به ۵۰۰ هزار هکتار رسیده است، اضافه کرد: ما دچار اختلال در اهلیت شده‌ایم، باید دوباره ایرانی شویم، بی قراری سرزمین همواره در ایران وجود داشته است و باید بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با بیان اینکه شاردن در گذشته اصفهان را مانند جنگل توصیف کرده است، افزود: این در حالی است که در همان دوران حتی یک درخت در پاریس وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه ایران کشور بی قراری است و اگر اینگونه نبود نمی‌توانستیم آغاز کننده یکجانشینی و بسیاری از دستاوردهای بشر باشیم، گفت: ما تنها یک سکانس‌برای بازگشت به اهلیت نسبت به سرزمین فرصت داریم و باید از آن استفاده کنیم.