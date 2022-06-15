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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۱

در جلسه کارگروه آرد و نان آذربایجان شرقی مطرح شد؛

نصب کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های آذربایجان شرقی

نصب کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های آذربایجان شرقی

تبریز- نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند از روز شنبه در نانوایی‌های استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه آرد و نان استان گفت: تلاش می‌کنیم تا عملیات نصب این دستگاه‌ها در کمترین زمان ممکن در کل استان انجام شود.

محمد کلامی افزود: پس از پایان نصب این دستگاه‌ها، فروش نان تنها با این دستگاه‌ها امکان‌پذیر بوده و مردم می‌توانند با تمام کارت‌های بانکی بدون محدودیت خرید کنند.

وی با بیان اینکه این دستگاه برای تمام نانوایی‌های فعال استان نصب می‌شود، گفت: این طرح در راستای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و با هدف شفاف‌سازی خرید نان از منظر نوع آرد، میزان مصرف و کنترل قیمت اجرا می‌شود و بانک سپه در اجرای آن مشارکت دارد.

کلامی خاطرنشان کرد: قیمت نان بعد از نصب این دستگاه‌ها تغییری نخواهد کرد و میزان آرد اختصاصی به نانوایی نیز به میزان فروش نان که در دستگاه هوشمند ثبت می‌شود، بستگی دارد.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، نظارت بیشتری بر نحوه پخت و توزیع نان انجام خواهد شد و جلوگیری از قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه آن از اهداف دیگر طرح است.

در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات مربوط به حوزه آرد و نان از قبیل نرخ کرایه حمل‌ونقل آرد، صدور مجوز نانوایی‌های جدید و توزیع سهمیه آرد بررسی شد.

کد مطلب 5515085

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