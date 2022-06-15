به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ابراهیم‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان در اردبیل اظهار کرد: اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور اردبیل در سال‌های اخیر از جمله اقدامات پارک علم و فناوری استان اردبیل است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال هم بیش از ۴۰۰ شغل جدید در پارک علم و فناوری استان ایجاد شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با اشاره به نقش و جایگاه شرکت‌ها و واحدهای فناور جدید در افزایش میزان اشتغال در استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت دانش‌بنیان و ۱۱۸ واحد رشد در استان اردبیل فعال هستند.

ابراهیم‌پور از فعالیت ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان پیشرو در استان خبر داد و افزود: این شرکت‌ها روی نمونه کار می‌کنند و توسعه فعالیت این شرکت‌ها در استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعالیت سه شتاب‌دهنده قوی در استان خاطرنشان کرد: هنوز مجوز شتاب‌دهنده در کشور صادر نشده ولی با پیگیری‌های انجام شده، زمینه برای راه‌اندازی سه شتاب‌دهنده قوی در استان فراهم شده است.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات رئیس جمهور به تأمین زیرساخت‌های پارک علم و فناوری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان استان از طریق بانک تجارت پرداخت می‌شود.

ابراهیم‌پور همچنین از راه‌اندازی مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در اردبیل خبر داد و گفت: این مرکز در اردبیل راه‌اندازی شده و در کنار آن ایجاد مرکز نوآوری تولید بذر دانه‌های روغنی در حال انجام است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای مؤثر در اقتصاد دانش‌بنیان و محیطی مناسب برای استقرار، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه‌ها و سایر مؤسسه‌های پژوهشی به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند و هدف اصلی آن به عنوان یک نهاد فناورانه افزایش ثروت در جامعه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسه‌های متکی بر فناوری است.