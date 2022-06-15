سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی باکمان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اولین نشست هیئت رئیسه فدراسیون صبح امروز برگزار شد و غلامرضا پارسا، مریم صادقی، کتایون طبسی، سودابه صادقی، اسماعیل عبادی، سکینه قاسم‌پور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی باکمان امروز احکام خود را از غلامرضا شعبانی‌بهار دریافت کردند.

همچنین اکبر فریدفتحی نیز با تصمیم اعضای هیئت رئیسه، به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد.

فریدفتحی دارای دکترای مدیریت ورزش در سازمان‌های ورزشی است و چند سال به عنوان مشاور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در فدراسیون حضوری فعال داشته است.

از زحمات بهزاد پاکزاد دبیر سابق فدراسیون نیز تقدیر شد.