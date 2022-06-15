مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال پیکان ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان تهران، مجتبی حسینی که در ابتدای فصل گذشته لیگ برتر قراردادی دوساله با مسئولان پیکان به امضا رسانده بود، برای ادامه حضور در این تیم, ظهر امروز چهارشنبه جلسه‌ای را با امیر عطابخش مدیرعامل و همچنین محمود شیعی رئیس و اسحاق اینانلو نایب رئیس هیأت مدیره باشگاه پیکان برگزار کرد.

در این جلسه دو طرف درباره برخی مسائل مربوط به سال دوم همکاری، نقل و انتقالات تیم فوتبال پیکان و همچنین سایر مسائل پیرامون این تیم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در جلسه امروز مدیران باشگاه پیکان از حسینی بابت زحماتش در امر جوان‌گرایی قدردانی و مقرر شد تا رویکرد اصلی باشگاه که همان کشف استعدادهای جدید و توجه به جوانان است در لیگ برتر بیست و دوم نیز ادامه پیدا کند.

گفتنی است بعد از جلسه امروز به طور رسمی فعالیت‌های تیم فوتبال پیکان برای حضور مقتدرانه در لیگ بیست و دوم زیر نظر مجتبی حسینی کلید خورد.