۸۵۰۰ رأس دام سنگین تست «سل و بروسلوز» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی عصر چهارشنبه در نشست با فرماندار شهرستان پارس‌آباد از آمادگی کامل دامپزشکی و مبارزه با بیماری‌های دامی در صورت تقویت و ترمیم اعتبارات خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تقویت اعتبارات منجر به خدمات‌رسانی مطلوب به جمعیت دامی منطقه خواهد شد، تصریح کرد: در یک هفته گذشته هشت هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین پارس‌آباد مغان به صورت کاملاً رایگان مورد تست سل و بروسلوز قرار گرفته و این عملیات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در یک سال گذشته توانستیم صد درصد جمعیت دامی منطقه را به صورت رایگان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی ببریم و امسال نیز با تمهیدات انجام شده، در تلاش هستیم جمعیت دامی منطقه را به صورت کاملاً رایگان در قالب قرارداد خرید خدمت و با همکاری مراکز مایه‌کوبی بخش خصوصی بر علیه این بیماری مهم و استراتژیک واکسینه کنیم.

تکلوی به حساسیت ویژه دامپزشکی در مقابله با کشتار غیرمجاز و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به ویژه بیماری تب خونریزی‌دهنده «کریمه کنگو» و تعدد پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضائی در یک سال گذشته اشاره کرد.

وی با تقدیر از دستگاه قضائی در همکاری با دامپزشکی افزود: علی‌رغم اینکه دامپزشکی فاقد قوه قهریه است ولی دستگاه قضائی همواره یاریگر دامپزشکی است.

تکلوی ابتلای محتمل و مشکوک ۲ نفر از اهالی استان به بیماری مشترک تب خونریزی‌دهنده «کریمه کنگو» را نگران‌کننده خواند و خواستار ورود جدی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های حوزه سلامت و بهداشت عمومی به مقوله مبارزه با کشتار غیرمجاز دام و خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند و از خرید گوشت‌های حاصل از کشتار غیرمجاز و خارج از کشتارگاه جدا خودداری کنند.