ایجاد اشتغال باید در زمان مناسب اتفاق بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری‌اصل بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان بخش خصوصی حوزه ICT استان زنجان، با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در حوزه ایجاد اشتغال، مربوط به پارامتر زمان است، گفت: این بدان معنی است که اگر به دنبال اثربخشی مشاغل هستیم، این اثربخشی در شرایطی محقق خواهد شد که در زمان مناسب اتفاق افتاده و این خود باعث استقبال مخاطبان از آن شغل خواهد شد.

وی یکی از حوزه‌های فعال در استان زنجان را مربوط به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ICT دانست و با تاکید بر اینکه باید از این شرکت‌ها حمایت‌های لازم به عمل آید، افزود: وقتی اظهار می‌کنیم که باید از این شرکت‌ها حمایت‌های لازم انجام شود، این به آن خاطر است که استان زنجان بعد از یزد توانسته است جایگاه دوم را در این عرصه برای خود به ثبت برساند که زنجانی‌ها باید به این مهم افتخار کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه هیچ اکوسیستم کوچکی را سراغ نداریم که ابتدا به ساکن از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده و شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات نیز در زمره این شرکت‌ها قرار دارند، ادامه داد: قرار است این شرکت‌ها مرحله به مرحله رشد کرده و به تکامل برسند تا در نهایت شاهد صادرات محصولات تولید این شرکت‌ها به سایر کشورها باشیم.

باقری‌اصل از زنجان به عنوان استانی که توانسته است در توسعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ICT گام‌های خوبی بردارد، یاد کرد و گفت: زنجانی‌ها باید با توجه به شناختی که نماینده عالی دولت در استان در عرصه فناوری اطلاعات دارد، از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از در دست بررسی بودن دو لایحه مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و اظهار کرد: موضوع اول به رمزارزها بازمی‌گردد و لایحه دوم نیز مربوط به حفاظت از داده‌ها و یا به عبارتی طرح صیانت از فضای مجازی است که تا یک ماه آینده این دو لایحه قرار است وارد کمیسیون مربوطه شود.

وی با یادآوری اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه مربوط به صدور مجوز برای بخش خصوص است، یادآور شد: برای اینکه در این زمینه برای بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد نشود، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که فرآیند صدور این مجوزها برای بخش خصوصی تسهیل شود.