پوتین و رئیس جمهور آفریقای جنوبی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور با «سریل رامافوزا» (Cyril Ramaphosa) رئیس جمهور آفریقای جنوبی خبر داد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری روسیه، پوتین و رامافوزا در مورد آخرین تحولات اوکراین بحث و تبادل نظر کرده و بر اهمیت تلاش های مشترک در «بریکس» تأکید کردند.

بیانیه کرملین در این خصوص اضافه می کند: سران دو کشور در مورد مسائل امنیت غذایی، از جمله صادرات مواد غذایی و کود روسیه به آفریقا گفتگو کردند. پوتین و رامافوزا بر تصمیم دو جانبه در راستای گسترش همکاری‌ های دوجانبه و سودمند، به ویژه در زمینه‌ های تجاری و سرمایه‌ گذاری تاکید کردند.

گفتنی است که برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از اعضای بریکس به شمار می آیند.