غرور امارات و عربستان درهم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در دیدار با مشایخ استان الحدیده گفت: شما وفاداری خود را به ملت و امت ثابت و با مقاومت و فداکاری‌هایتان دشمنان را ناامید کردید.

وی با بیان اینکه طرف رسمی برغم امکانات محدود در زمینه خدمت رسانی، در صدد همکاری و خدمت رسانی به مردم الحدیده است، اظهار داشت: باید به طور رسمی و مردمی از طریق تعاونی‌ها، به کشاورزی اهتمام ویژه داشته باشیم.

الحوثی با اشاره به اینکه الحدیده از مهمترین استان‌ها در زمینه تولید محصولات کشاورزی است، گفت: همه باید برای ریشه کن کردن فقر و کاستن از مشکلات مردم، به بخش کشاورزی توجه ویژه داشته باشند.

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: بخش دامداری نیز نیاز به توجه ویژه دارد و ما برای توجه به فقرا نیاز به پرداخت زکات داریم و باید همبستگی و ترحم میان شهروندان رواج پیدا کند و شهروندانی که از مناطق اشغالی آواره شده‌اند نیاز به توجه بیشتر از جانب مسئولان دارند. ما به مسئولان توصیه می‌کنیم ارتباط نزدیکی با جامعه مجاهد، صبور و فداکار داشته باشند.

وی گفت: با توجه به تفاهم و همدلی میان مردم برای حل و فصل مشکلات، در استان الحدیده شاهد استقرار امنیت هستیم و باید روابط با نیروهای امنیتی برای ایجاد ثبات و امنیت، مستحکم و بر مبنای همکاری باشد.

الحوثی تاکید کرد: به لطف خدا غرور و تکبر عربستان و امارات جواب نداد و آنها از تکیه به صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دستاوردی نداشتند و بخش زیادی از حملات دشمن تبلیغاتی و در راستای ایجاد ناامیدی و یأس در میان شهروندان یمنی است.