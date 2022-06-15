روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت، روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را به وزارت خارجه احضار کرد.

در این ارتباط گفته شده «الکس بن زوی»، سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شده است و در این فراخوان اعتراضی مقامات روسیه از سفیر تل آویو خواستار ارائه توضیحات پیرامون تجاوزات اخیر علیه سوریه شده است.

همزمان معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد کرملین در حال مبارزه با تروریسم منطقه‌ای است و اجازه نخواهد داد سوریه به میدان جنگ برای کشورهای دیگر تبدیل شود.

همچنین گفته شده روسیه خواستار توضیح سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو درباره بمباران باند فرودگاه بین المللی دمشق، پایتخت سوریه شده است.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که بوگدانوف درباره این حمله که به باند فرودگاه، سیستم‌های ناوبری و ساختمان‌ها آسیب رسانده، «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرده است.

چند روز پیش از این، یک منبع نظامی سوری گفته بود که رژیم صهیونیستی ساعت ۴:۲۰ بامداد روز شنبه در تجاوزی هوایی با شلیک چندین موشک از جولان اشغالی برخی نقاط در جنوب دمشق را هدف قرار داد.

همچنین وزارت حمل و نقل سوریه روز شنبه بیانیه‌ای را در خصوص تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی دمشق منتشر کرد. وزارت حمل و نقل سوریه در بیانیه مذکور اعلام کرد که تمامی پروازها از و به فرودگاه بین المللی دمشق به حالت تعلیق درآمده است. در ادامه بیانیه وزارت حمل و نقل سوریه نیز عنوان شد: تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به زیرساخت فرودگاه بین المللی دمشق موجب شد تا پروازها در این فرودگاه تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآیند.