۳۰ هزار میلیارد اعتبار برای اصفهان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از شرکت پیشرو دیزل اصفهان با اشاره به طرح توسعه‌ای این شرکت اظهار داشت: اجرای این طرح با کمبود اعتبار رو به رو است.

وی با بیان اینکه در شهرها و به ویژه کلانشهرها تأمین اتوبوس با مشکل مواجه است، ابراز داشت: برای این امر در وزارت کشور قراردادهایی را برای تأمین نیاز شرکت‌های اتوبوسرانی منعقد کرده‌ایم.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: قصد داریم به وزرات کشور کمک کنیم تا منابع برای یارانه‌ای که قرار است به شهرداری‌ها پرداخت کند، تأمین شود.

وی با بیان اینکه در قانون نیز تأمین یارانه پیش‌بینی شده و به این موضوع کمک می‌کنیم تا یارانه تأمین و به شهرداری کمک شود تا اتوبوس‌های مورد نیاز خریداری شود، تصریح کرد: در حوزه طرح توسعه در مصوبات سفر تسهیلات مناسب پیش‌بینی شده است تا با همکاری استانداری اصفهان و بانک‌های عامل پرداخت شود.

لزوم توجه به کیفیت تولید ون و مینی بوس

مرتضوی با بیان اینکه نیاز است شرکت‌های تولیدی در حوزه ون و مینی‌بوس به کیفیت تولید توجه داشته باشند، گفت: بازار خودروی کشور نیاز زیادی به تأمین خودرو متوسط دارد و ضروری است افراد به دانش روز مسلط شوند و تولیدات‌شان رقابت‌پذیر باشد.

وی با بیان اینکه امکانات و اعتبارات لازم برای وزارت کشور در قانون بودجه دیده و ابلاغ شده است و وزارت کشور قرارداد منعقد کرده است، اضافه کرد: همچنین تسهیلاتی برای این مجموعه مصوب کردیم اما مشروط بر این است که واحد مشکلات بانکی و بدهی نداشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص رفع موانع تولید واحدهای تولیدی استان اصفهان ادامه داد: بخشی از رفع موانع تولید به دستگاه‌های اجرایی و بخشی به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد یعنی نیاز است که از ۲ جهت حرکت انجام شود، هم سرمایه‌گذاران همت مضاعف داشته باشند و هم دولت موانعی که فراروی تولید است بردارد.

وی با اشاره به تصویب بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده برای استان اصفهان گفت: این اعتبار باید توسط بانک‌های عامل در اختیار استان قرار گیرد و استانداری و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی، آن را به طرح‌های اقتصادی پرداخت کند.