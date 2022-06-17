طرح استعدادیابی فوتبال دختران اردبیل به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استعدادیابی فوتبال دختران در رده سنی جوانان و نوجوانان با حضور مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان و شادی مهینی، سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان با همکاری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و هیأت فوتبال استان اردبیل برگزار شد.

مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان کشور در این مراسم با اشاره به استعدادهای خوب فوتبال بانوان در اردبیل گفت: در این ۲ روز که استعدادیابی فوتبال دختران انجام شد بازیکنان خوب و توانمندی از نقاط مختلف استان اردبیل حضور داشتند.

وی اضافه کرد: بی شک با حضور تیم فوتبال بانوان اردبیل در لیگ‌های فوتبال کشور شاهد درخشش و افتخارآفرینی فوتبالیست‌های بانوی اردبیلی خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان کشور گفت: انتظار می‌رود با حمایت مسئولان و اسپانسر قوی زمینه حضور تیم فوتبال بانوان اردبیل در لیگ فراهم شود.

رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل هم حضور سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان و نوجوانان در اردبیل را فرصتی بزرگ برای شناسایی استعدادهای فوتبال بانوان اردبیل عنوان و اظهار کرد: این استعدادیابی با حضور خوب بانوان اردبیل به شکل منجسم و باشکوه برگزار شد.

صمد نوتاش گفت: رشد و توسعه فوتبال بانوان استان اولویت اساسی است و تلاش می‌کنیم با حمایت مسئولان حضور تیم فوتبال بانوان اردبیل در لیگ را فراهم کنیم.

آیناز غیایی مقدم نایب رئیس بانوان هیأت فوتبال استان هم از تداوم برگزاری استعدادیابی فوتبال دختران در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از فوتبالیست‌های بانوی اردبیلی در لیگ‌های خارجی و کشور بازی می‌کنند که این نشان از توانمندی فوتبال بانوان استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این استعدادیابی از مریم ِآزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان و شادی مهینی سرمربی تیم ملی بانوان نوجوانان تجلیل و قدردانی شد.